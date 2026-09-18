Olimpiadas de Matemática Matific: Premiarán los mejores desempeños con salidas educativo-recreativas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba convoca a toda la comunidad educativa, con especial foco en docentes y estudiantes de Nivel Primario, a sumarse a la edición 2026 de las Olimpiadas de Matemáticas Matific LATAM, la competencia internacional gamificada e impulsada por inteligencia artificial que promueve el aprendizaje lúdico del pensamiento lógico-matemático.

El certamen se desarrollará entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, permitiendo a estudiantes de entre 4 y 15 años resolver desafíos matemáticos alineados con el Currículum de Córdoba, sumar estrellas para sus clases y escuelas y disfrutar del aprendizaje en el aula y junto a sus familias.

Impulso especial para 3.º grado: reconocimiento y salidas educativas

En esta edición 2026, y en consonancia con las metas del Compromiso Alfabetizador Córdoba, el Ministerio de Educación de Córdoba ha tomado la iniciativa de promover especialmente la participación por secciones de las niñas y niños de 3º grado de las escuelas primarias de la provincia de gestión estatal y privada (urbanas y rurales).

Para poner en valor el compromiso de los equipos docentes y celebrar los avances en los aprendizajes, el Gobierno provincial premiará a las escuelas que logren un desempeño destacado con sus terceros grados según este detalle:

Escuelas urbanas: 2 de gestión estatal y 2 de gestión privada.

2 de gestión estatal y 2 de gestión privada. Escuelas rurales: 4.

El premio: Las clases (sección/es) de 3.º grado que resulten ganadoras recibirán como reconocimiento una salida educativa de un día (para todo el grupo clase), brindando a los estudiantes y a sus docentes una experiencia lúdica de aprendizaje, convivencia e integración en el territorio provincial.

Matemáticas, una prioridad de política pública

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayó el valor pedagógico de la competencia: “Celebramos el entusiasmo y el compromiso de nuestros docentes y estudiantes, que demuestran que la matemática se puede aprender jugando. Estas experiencias nos animan a seguir apostando por una enseñanza innovadora, creativa y significativa, que promueva en nuestros niños y niñas el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas reales. En Córdoba apostamos por una escuela que enseñe con sentido y despierte la curiosidad. Por eso, conectar la tecnología con la experiencia humana de nuestros docentes es la clave para transformar el aprendizaje y garantizar oportunidades con equidad”.

¿Cómo participar?

Fecha de la competencia: Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026.

Del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026. Modalidad: Digital desde la plataforma educativa Matific, accesible desde computadoras o dispositivos móviles.

Digital desde la plataforma educativa Matific, accesible desde computadoras o dispositivos móviles. Inscripción hasta el viernes 25 de septiembre (exclusivo para Córdoba): Las escuelas que ya utilizan Matific en el marco de las líneas provinciales están registradas de forma automática y no requieren inscripción. Aquellas escuelas primarias de gestión estatal que deseen incorporarse por primera vez o sumar clases pueden solicitarlo al correo soportecba@matific.com o al WhatsApp +54 9 3516 41-1478 indicando: CUE, localidad, nombre de escuela, grado y secciones a inscribir y correo docente. Las escuelas de gestión privada pueden solicitarlo gratuitamente ingresando al sitio oficial www.matific.com/olimpiadas.

Un historial de liderazgo regional en 2024 y 2025

La provincia de Córdoba llega a esta nueva edición respaldada por un desempeño sobresaliente en los certámenes anteriores, consolidándose como un referente en innovación pedagógica:

Edición 2024: Con la participación de más de 14.250 estudiantes y 637 docentes de 202 instituciones cordobesas, la provincia conquistó el mejor desempeño nacional. Cuatro escuelas de Córdoba se posicionaron entre las diez mejores de Argentina, lideradas por el Instituto La Primera Enseñanza de la Capital, que obtuvo el primer lugar del país.

Con la participación de más de 14.250 estudiantes y 637 docentes de 202 instituciones cordobesas, la provincia conquistó el mejor desempeño nacional. Cuatro escuelas de Córdoba se posicionaron entre las diez mejores de Argentina, lideradas por el Instituto La Primera Enseñanza de la Capital, que obtuvo el primer lugar del país. Edición 2025: Córdoba volvió a brillar en América Latina y el Caribe. Tres escuelas cordobesas se ubicaron en el Top 5 nacional y diez instituciones lograron posicionarse entre las 50 mejores de la región. En la educación estatal, se destacó la Escuela Juan Bautista Alberdi de Ucacha, que lideró el ranking provincial y figuró entre las diez mejores escuelas públicas de la Argentina.