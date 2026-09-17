TecnoPresente en el aula: Presentan Introducción a la Automatización y Robótica

En el marco de las transformaciones tecnológicas actuales, la educación enfrenta el desafío de actualizar sus propuestas pedagógicas para garantizar aprendizajes significativos, pertinentes y contextualizados. En este escenario, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación —perteneciente a la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación— presenta el curso TecnoPresente en el aula: Introducción a la Automatización y Robótica.

“Con TecnoPresente estamos dando un paso más: no se trata solamente de incorporar tecnología a las escuelas, sino de generar las condiciones pedagógicas para que se transforme en mejores oportunidades de aprendizaje. Como nos impulsa el gobernador Martín Llaryora, queremos que cada estudiante pueda desarrollar capacidades para comprender, crear y resolver problemas en un mundo cada vez más atravesado por la tecnología. Esta formación es fundamental porque acompaña a nuestros docentes con herramientas concretas para llevar la automatización y la robótica al aula, fortaleciendo el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo colaborativo”, expresó Horacio Ferreyra, ministro de Educación de la Provincia.

Por su parte, Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, subrayó: «La incorporación de la automatización y la robótica educativa busca formar estudiantes críticos, reflexivos e innovadores. Nuestro compromiso es acompañar el desarrollo profesional de las y los docentes ofreciéndoles marcos y herramientas concretas que puedan llevar al aula».

El área de Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación ocupa un lugar estratégico para formar estudiantes críticos, creativos y capaces de comprender e intervenir en su entorno mediante el conocimiento de los procesos técnicos, productivos y organizacionales. Abordar la automatización y la robótica en la enseñanza primaria y secundaria permite a las y los estudiantes adquirir herramientas para analizar, construir y programar sistemas automáticos, promoviendo el pensamiento lógico, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas y la creatividad para el desarrollo de competencias esenciales de la ciudadanía digital del siglo XXI.

Con el objetivo de brindar un marco conceptual y herramientas y recursos para abordar los aprendizajes y contenidos de automatización y robótica, la propuesta formativa aborda contenidos sobre procesos automatizados, componentes fundamentales de un robot, placas controladoras (hardware libre y microcontroladores), sensores (digitales y analógicos), actuadores (motores, sistemas lumínicos y sonoros) y el Kit de robótica educativo TecnoPresente.

Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, manifestó: “Desde Tecnopresente cumplimos con el compromiso de acompañar la dotación de equipamiento tecnológico, en este caso los Kit de robótica educativa, con formación docente para que esta infraestructura se transforme en aprendizajes efectivos en el aula a través de los y las docentes”.

El curso inició con el acceso al campus virtual el pasado miércoles 2 de septiembre y finaliza el 6 de noviembre.

Durante los primeros días de septiembre, los y las docentes de las tres sedes pertenecientes al ente Metropolitano, participaron del primer encuentro presencial pudiendo profundizar sobre lo abordado en los encuentros sincrónicos y llevarlo a la práctica a través de experiencias con los Kit de robótica. Durante los encuentros se analizaron los componentes de distintos kit educativos, se resolvieron desafíos y se propiciaron instancias de construcción colectiva de estrategias didácticas para la implementación de estos contenidos en el aula.

La acción está destinada a docentes que pertenezcan a las escuelas que recibieron el kit de robótica TecnoPresente, con prioridad para los y las Profesores/as de Educación Tecnológica o docentes a cargo del espacio curricular de Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación (condición excluyente) y estudiantes de cuarto año del Profesorado de Educación Tecnológica.

Los encuentros presenciales obligatorios se llevan a cabo en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (I.S.E.P.), ubicado en Agustín Garzón 1229, Barrio San Vicente, Córdoba Capital.

Próximos encuentros presenciales: 19 de octubre de 14 a 18 h. 22 de octubre de 14 a 18 h. 26 de octubre de 14 a 18 h.



Para certificar las 60 horas y obtener la acreditación final, las y los participantes deberán asistir a dos encuentros presenciales, completar el recorrido, aprobar las actividades de cada módulo, aprobar la actividad evaluativa final y asistir al 75% de los tres encuentros sincrónicos obligatorios por la plataforma Teams.