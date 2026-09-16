El Gobernador reconoció trabajo de docentes y equipos educativos por resultados en las Pruebas PISA 2025

El gobernador Martín Llaryora encabezó un encuentro con la comunidad educativa provincial, donde reconoció especialmente el trabajo de docentes, directivos, supervisores y equipos educativos por los resultados alcanzados por Córdoba en las Pruebas PISA 2025.

La actividad, realizada en el Teatro del Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba, contó con la participación del ministro de Educación, Horacio Ferreyra, autoridades provinciales y representantes de escuelas secundarias orientadas y técnicas, de gestión estatal y privada, de toda la provincia.

Durante su intervención, Llaryora puso el foco en el compromiso de la comunidad educativa y sostuvo que los resultados obtenidos son consecuencia de un proceso sostenido de transformación y fortalecimiento de la educación cordobesa.

“Esto no es casualidad o azar, es parte de la causalidad, del trabajo, de invertir en silencio, de hacer un montón de cambios, de salir de la zona de confort”, aseguró.

El mandatario agradeció especialmente a docentes, directivos y equipos educativos por el trabajo realizado durante los últimos años y por acompañar los cambios impulsados en el sistema.

“Quiero agradecerles porque hay que tener ganas en este momento, con las dificultades que hay, de avanzar y avanzar”, subrayó.

En ese marco, repasó algunas de las políticas implementadas para fortalecer la educación, entre ellas la ampliación de la infraestructura escolar, la extensión del tiempo destinado a Lengua y Matemática, la incorporación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de TecnoPresente y la entrega de libros a estudiantes de toda la provincia.

También destacó la expansión de la educación universitaria en el interior a través de la Universidad Provincial de Córdoba y el sostenimiento de las escuelas rurales.

“Vamos a terminar inaugurando en este período casi una escuela por mes, y va a ser un símbolo de nuestra gestión. Y vamos a abrir más de 15 sedes universitarias en el interior de nuestra provincia”, señaló.

Durante el encuentro, Llaryora anunció además que la Provincia otorgará un reconocimiento al nivel secundario por los resultados alcanzados, en continuidad con los reconocimientos realizados a los niveles inicial y primario.

“No abandonemos nunca este modelo solidario que no deja ningún chico afuera, que le da una oportunidad a todos. Sin educación, no hay desarrollo; sin educación, no hay futuro”, expresó.

Córdoba, por encima del promedio argentino

Durante la jornada también se repasaron los resultados obtenidos por Córdoba en PISA 2025.

La provincia participó nuevamente como Región Adjudicada, condición que le permitió contar con una muestra propia y representativa de su sistema educativo.

En esta edición fueron evaluados 2.242 estudiantes de 15 años pertenecientes a 79 escuelas de la provincia.

Córdoba se ubicó por encima del promedio argentino en todas las competencias evaluadas: obtuvo 434 puntos en Ciencias, frente a los 393 del promedio nacional; 417 en Lectura, contra 389; 393 en Matemática, frente a 367; y 441 en Aprendizaje en el Mundo Digital, frente a los 403 registrados a nivel país.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el esfuerzo de docentes y estudiantes y señaló que los resultados forman parte de un proceso sostenido de mejora de los aprendizajes.

Ferreyra resaltó que “cuando uno mira que los sectores vulnerables van mejorando, esto implica una mayor equidad, justicia social e inclusión educativa. Estos son los términos que claramente atraviesan la política educativa provincial”.

Asimismo, sostuvo que “se trata de aspectos innegociables en el sistema educativo cordobés que no entran en una planilla de Excel”, y llamó a continuar “poniendo a las personas en el centro de esta transformación”.

Mejora en Ciencias y avances en las escuelas estatales

La comparación con PISA 2022 mostró que Córdoba incrementó 12 puntos su desempeño en Ciencias y sostuvo resultados estables en Lectura y Matemática.

El análisis por niveles de desempeño indicó que el 59% de los estudiantes cordobeses alcanzó o superó el nivel básico esperado en Ciencias; el 54% lo hizo en Lectura; el 36% en Matemática; y el 56% alcanzó los niveles esperados en las competencias vinculadas al mundo digital.

También se destacó la evolución de las escuelas de gestión estatal. Entre 2022 y 2025, sus resultados aumentaron 17 puntos en Ciencias, 9 en Lectura y 4 en Matemática.

A su vez, se registró una reducción de la brecha de desempeño entre estudiantes de mayor y menor nivel socioeconómico: 16,9 puntos en Lectura, 5,7 en Ciencias y 2,2 en Matemática.

Los resultados se inscriben en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027, con proyección 2033, y en el marco de la Escuela Posible, que concibe la evaluación como una herramienta para reconocer avances, identificar desafíos y orientar las decisiones pedagógicas.

Participaron también el secretario de Educación, Luis Franchi; la directora general de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, Gabriela Brandán; y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio.