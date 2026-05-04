Educación: Lanzaron el sitio web TecnoPresente en Línea

El pasado miércoles 29 de abril, el Ministerio de Educación, a través del Programa TecnoPresente de la Dirección de Tecnología en la Educación, de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, lanzó para todos/as los/as interesados/as el sitio web TecnoPresente en Línea.

La plataforma ofrece una curaduría para buscar y seleccionar herramientas digitales que contribuyan en la planificación y desarrollo de las clases, como así también en la ampliación de conocimientos de recursos disponibles. Además, incluye propuestas de enseñanza específicas para la Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación.

En relación a la propuesta el ministro de Educación, Horacio A. Ferreyra, destacó: “TecnoPresente en Línea expresa una decisión estratégica del Gobierno de la Provincia, que conduce el gobernador Martín Llaryora, en el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027 con proyección a 2033: no se trata solo de incorporar tecnología, sino de acompañar a las y los docentes con herramientas concretas, formación y criterios pedagógicos para que esa integración tenga sentido en el aula. Apostamos a una enseñanza que integre lo digital de manera crítica, creativa y situada en cada escuela.”

El lanzamiento se realizó a través de un video inaugural, en el que especialistas presentan la plataforma, describen los recursos y herramientas disponibles e indican cómo navegar y hacer uso del sitio web TecnoPresente en Línea.

Por su parte la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela C. Peretti, resaltó: “Desde el Programa TecnoPresente venimos trabajando de manera integral con la entrega de equipamiento a las escuelas, formación docente y presentación de recursos disponibles. Esta plataforma se configura no sólo como un excelente buscador sino también como una posibilidad de ampliar los conocimientos de materiales digitales, tanto para la aplicación en las aulas como para la formación y el aprendizaje propio”.

El sitio web dispone de diferentes secciones, entre ellas espacios específicos para abordar la enseñanza con tecnologías y la enseñanza sobre tecnologías y un enlace al canal de difusión de WhatsApp de TecnoPresente en Línea. La plataforma está pensada para ser usada desde la experiencia docente, se presenta como un recurso vivo y en expansión, por esta razón la web tiene, también, un apartado para referenciar y cargar recursos propios de docentes, para que sean compartidos y utilizados por pares.

Respecto a la sección Enseñar con tecnología, Juan Vedovato, integrante de la Dirección de Tecnología en la Educación, anunció dos novedades sobre herramientas disponibles para las y los docentes cordobeses:

Se informó que las cuentas institucionales docentes —aquellas que tienen el dominio @me.cba.gov.ar— tienen acceso a Copilot, un asistente de IA avanzado de Microsoft. Para enseñar la potencialidad de esta herramienta en la tarea docente, Marina Pindar, integrante de la Dirección de Tecnología en la Educación, realizó un recorrido por algunas de las funcionalidades específicas para el contexto educativo que Copilot ofrece.

Asimismo, se comunicó el acuerdo de colaboración que el Gobierno de la Provincia firmó con Canva —una plataforma de diseño gráfico para crear contenido visual—, que permite a las y los docentes acceder a la herramienta y tener un perfil educativo con funciones especiales. También se mostraron explicaciones guiadas sobre las funciones de esta herramienta.

Sobre el apartado Enseñar sobre tecnología, Karen Cainzo, integrante del Equipo Técnico de la Dirección de Tecnología en la Educación, demostró cómo navegar en dicha sección de TecnoPresente en Línea, explicó cómo encontrar los materiales, recursos y herramientas que se ofrecen en la plataforma y, a modo de ejemplo, realizó un breve recorrido por una secuencia didáctica. Para aquellos/as que deseen ver el video de la transmisión, pueden acceder desde este enlace.

“El escenario actual implica que tengamos un rol crítico frente al avance de las tecnologías. Es por esto que el sitio web, junto a las otras acciones de TecnoPresente, otorga la posibilidad de abordar la enseñanza y el aprendizaje con y sobre tecnologías, a la vez que ofrece materiales y recursos para posicionarse activamente en la integración digital”. mencionó el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano.

Las y los esperamos en TecnoPresente en Línea. Además recibimos consultas y comentarios en el correo: tecnopresenteenlinea@gmail.com.