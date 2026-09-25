Educación publicó documento sobre «Aportes para la enseñanza de estudiantes con Autismo»

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, publicó el documento «Aportes para la enseñanza de estudiantes con autismo. Prácticas de inclusión educativa». El material forma parte de una serie de publicaciones orientadas a acompañar el trabajo docente y fortalecer la inclusión en las escuelas de la provincia.

La propuesta invita a revisar las formas de enseñar para favorecer la participación y los aprendizajes de cada estudiante. Para ello, ofrece orientaciones y recursos aplicables en el aula, como la organización de los espacios y los tiempos, la anticipación de cambios, la conformación de grupos flexibles, la habilitación de pausas y la consideración de los intereses de los estudiantes al planificar la enseñanza.

Al ser consultado sobre la publicación, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: «Con el gobernador Martín Llaryora trabajamos para que cada estudiante encuentre en la escuela las condiciones que necesita para aprender y participar. Este documento acompaña a los equipos docentes con orientaciones concretas para revisar las prácticas y dar respuestas respetuosas de las trayectorias singulares».

Por su parte, la directora general de Educación Especial y Hospitalaria, Fabiana Antolini, señaló: «La propuesta invita a conocer a cada estudiante y reconocer sus modos de estar en el aula como recursos propios. También orienta a organizar el espacio y el tiempo, anticipar los cambios, respetar la distancia que cada uno necesite, formar grupos flexibles, habilitar pausas y partir de sus intereses para enseñar».

Docentes de escuelas primarias que analizaron la publicación destacaron la utilidad de los recursos para el trabajo cotidiano, la incorporación de materiales audiovisuales y los aportes vinculados con el encuentro y la articulación entre las familias y la escuela.

El documento se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley Nacional N.º 27.043. Desde esta perspectiva, sostiene que los apoyos constituyen condiciones necesarias para que todos los estudiantes puedan participar y aprender en igualdad de oportunidades.

El material puede consultarse y descargarse en: https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/publicaciones/inclusion-educativa/doc/02-estudiantes-con-TEA.pdf