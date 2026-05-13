Educación: Pusieron en marcha nuevo régimen para la organización de salidas educativas

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo régimen para la organización de salidas educativas, salidas de representación institucional y viajes de estudio, con el objetivo de modernizar los procedimientos administrativos, reducir la carga burocrática y adaptar los protocolos al uso de herramientas digitales.

La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 59/2026, que deja sin efecto la normativa vigente desde el año 2001 y propone una actualización integral de los mecanismos de autorización, seguimiento y organización de estas experiencias formativas.

Entre los principales cambios, la nueva normativa incorpora la gestión digital de los trámites mediante carpetas virtuales, establece plazos claros para la intervención de las autoridades correspondientes y elimina la presentación de documentación física cuando la información ya se encuentra cargada en el Sistema de Gestión de Estudiantes.

Además, se implementa una autorización anual para salidas de cercanía o actividades programadas dentro del ciclo lectivo, evitando la reiteración de firmas por parte de las familias y facilitando la organización institucional.

Al ser consultado, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Modernizar la educación también es simplificar la gestión. Con el nuevo régimen de salidas escolares, eliminamos el papelerío innecesario y ponemos la tecnología al servicio de las escuelas, garantizando que cada viaje educativo cuente con el respaldo de un sistema eficiente y transparente”.

La nueva propuesta fue presentada por el equipo legal del Ministerio junto al secretario de Educación, Luis Franchi, quien destacó que “ha sido un trabajo arduo que promueve la unificación y actualización de la reglamentación existente, facilitando la tarea administrativa que acompaña la organización de estas propuestas formativas de alto valor para los estudiantes que participan de ellas”.

La normativa también regula aspectos vinculados a los medios de transporte habilitados, la documentación del personal acompañante y las coberturas de seguro. Asimismo, incorpora un tratamiento específico para estudiantes mayores de 18 años, quienes deberán suscribir un consentimiento informado para participar de las actividades.

Por su parte, la directora de Jurisdicción de Asuntos Legales, Verónica Soisa, señaló: “Esta actualización normativa responde a la necesidad de acompañar las dinámicas actuales de las instituciones educativas, brindando mayor claridad, previsibilidad y herramientas de gestión que permitan organizar las salidas escolares de manera más ágil, segura y eficiente”.

Desde esta gestión provincial se continúan impulsando políticas que fortalecen las trayectorias educativas, acompañan el trabajo institucional y promueven experiencias pedagógicas significativas, vinculando a los estudiantes con su entorno de manera segura, organizada y eficiente.