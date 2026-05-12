Presentaron Plan de Eficiencia Energética UNC 2026

En un encuentro encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López y el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, se presentó el Plan de Eficiencia Energética UNC 2026 para reducir el consumo eléctrico en 22 facultades y edificios de la UNC.

Desarrollado por la Secretaría de Planificación Energética del ministerio, el proyecto permitirá disminuir entre un 10% y un 15% la demanda eléctrica de las áreas alcanzadas.

En el acto concretado en Consejo Superior de la UNC, también estuvieron el secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur; el secretario de Transición Energética, Pablo Gabutti; el gerente general de EPEC, Lucas Gumieratto; y la vicerrectora Mariela Marchisio.

El plan se articula en dos fases simultáneas: diagnósticos energéticos con gestores especializados asignados por dependencia y sensibilización comunitaria con participación activa de los centros de estudiantes.

El plan apunta a lograr ahorros de entre 895.486 y 1.343.230 kWh -equivalentes al consumo anual de entre 300 y 450 hogares- y a reducir el gasto energético asociado en un 7%. Quedan excluidas de esta etapa dependencias con perfiles operativos críticos como DASPU y Hemoderivados, para las cuales se prevén estrategias específicas en fases posteriores.

López explicó que el plan es parte del compromiso del gobernador Martín Llaryora con la acción climática, ratificado en la Cumbre Climática Internacional de 2025.

“Estas acciones están enmarcadas en un plan para tratar de reducir y controlar activamente las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global”, señaló el ministro, y puntualizó que «la ciencia nos está demostrando que efectivamente nuestro planeta está incrementando su temperatura media global a lo largo de estos últimos años de manera acelerada”.

«La provincia de Córdoba asumió un compromiso de ir acompañando políticas ambientales internacionales e ir hacia una carbono neutralidad”, cerró López.

La colaboración entre el ministerio y la UNC se inició con una prueba piloto en 2024, que posteriormente permitió avanzar en un plan más ambicioso.

Al respecto, Mansur rescató los resultados de esa primera experiencia, donde se lograron reducciones del 13% en promedio con mínima inversión y subrayó la necesidad de consolidar esos cambios de manera sostenida en el tiempo.

“Hoy es necesario encarar tres cosas: saber cómo consumimos, entender que ese modo de consumir tiene un impacto profundo que hay que gestionar de otra manera, y entender cuánto dependemos de la red eléctrica para empezar a autogenerar energía renovable», añadió.

Compromiso climático cordobés

El proyecto es parte de la estrategia provincial de transición energética, que fija como meta la carbono neutralidad para 2050. Según el Inventario Provincial de GEI 2023, Córdoba emite aproximadamente 29,2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, de las cuales cerca del 50% corresponde al sector energético.

La eficiencia energética representa el 9% de las acciones de mitigación proyectadas para 2030, junto a la generación renovable (12%), la electrificación de la energía estacionaria (3%) y la transición vehicular a movilidad eléctrica (14%). La experiencia de la UNC aspira a convertirse en modelo replicable y escalable para el período 2027 y para otras instituciones educativas de la provincia.

Esta iniciativa consolida el liderazgo de Córdoba en transición energética y refuerza el compromiso del Gobierno provincial con un modelo de desarrollo sostenible que prioriza las energías limpias y la participación comunitaria.