Inscripciones abiertas a la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias

El Gobierno de Córdoba abrió las inscripciones para la 8.ª cohorte de la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género, edición 2026.

La propuesta académica es impulsada por la Provincia, a través de la Secretaría de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, junto a la Red de Universidades por la No Violencia hacia las Mujeres, que nuclea a universidades públicas y privadas de Córdoba, y a organismos regionales e internacionales.

Constituye una de las instancias de formación más importantes de Latinoamérica en la temática, con la participación de disertantes y docentes nacionales e internacionales de primer nivel. En sus siete cohortes anteriores, ya pasaron por esta capacitación más de 80.000 personas de Córdoba, de otras provincias argentinas y de distintos países.

La diplomatura está destinada a todas las personas interesadas en la promoción de la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos de las mujeres. Su objetivo es brindar herramientas para acompañar a personas en situación de violencia, fortalecer las redes comunitarias y transformar los territorios desde una mirada preventiva, territorial y de derechos.

Datos clave

La inscripción, el cursado y la certificación son 100% gratuitos.

Las clases se desarrollarán entre mayo y noviembre de 2026.

La formación acredita 120 horas reloj.

Otorga puntaje docente en la provincia de Córdoba.

El primer módulo tendrá lugar el sábado 30 de mayo, de 9 a 12.30.

Para postularse, las personas interesadas deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/2uWTRJyTS8t9vEws7

Modalidad de cursado

La diplomatura podrá cursarse de manera presencial en:

Sede principal en Córdoba Capital: Universidad Provincial de Córdoba.

Sedes de gobiernos locales y Puntos Mujer.

Sedes de la Universidad Provincial de Córdoba.

Sedes en provincias argentinas adheridas.

Sedes internacionales.

También podrá realizarse de forma virtual a través del canal de YouTube de la Secretaría de la Mujer: https://www.youtube.com/@Secdelamujercordoba

Alcance federal e internacional

En su edición 2026, la diplomatura contará con:

90 sedes presenciales en Córdoba, en articulación con gobiernos locales.

7 sedes de la Universidad Provincial de Córdoba.

13 sedes en provincias argentinas.

20 sedes distribuidas en América Latina y el Caribe.

Ejes de formación

La 8.ª cohorte tendrá como ejes rectores la promoción de los derechos humanos, el acceso a la Justicia, las violencias de género en territorios digitales, la educación sexual integral, el abordaje de la salud mental desde una perspectiva de género y la construcción de estrategias para el acompañamiento comunitario y territorial.

Programa

Módulo 1: Perspectiva de género y derechos humanos.

Módulo 2: Violencias de género.

Módulo 3: Ciudadanía digital, derechos y violencias en entornos virtuales.

Módulo 4: Acceso a la Justicia con perspectiva de género.

Módulo 5: Cuidados, redes comunitarias y acompañamiento territorial. Modelos de gestión.

Módulo 6: Salud mental, género y derechos.

Cátedras abiertas

En esta edición también se proponen dos cátedras abiertas, pensadas como espacios formativos virtuales disponibles para la comunidad en general. La inscripción y participación son independientes de la diplomatura y otorgan certificado de participación.

Cátedra abierta 1: Fuerzas de seguridad y abordaje de la violencia de género.

Cátedra abierta 2: Educación Sexual Integral, género y derechos: abordajes pedagógicos y territoriales.

Certificaciones

Como Diplomatura Universitaria:

Abierta a todas las personas interesadas, sin requisitos de formación previos.

Se aprueba con el 80% de asistencia presencial. En caso de cursar de forma virtual, se deberá rendir un examen final.

Acredita formación exigida por la Ley Micaela, avalada por el Gobierno de Córdoba.

Como curso de posgrado:

Destinado a quienes cuenten con título de carrera de grado o de nivel superior no universitario de cuatro años. La documentación estará sujeta a revisión por parte de la Universidad.

Además de los requisitos generales de aprobación, se deberá realizar un trabajo de intervención comunitaria.

Como puntaje docente:

Dirigido a quienes tengan legajo abierto en el Ministerio de Educación de Córdoba.

Requiere asistencia presencial, en cualquier sede, a por lo menos cuatro encuentros.

Por más información, comunicarse a diplomaturacontralaviolencia@cba.gov.ar