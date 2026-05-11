Educación: Pusieron en marcha oficialmente el portal web «Familias en Línea»

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba puso en marcha oficialmente el portal web «Familias en Línea» https://familiasenlinea.cba.gov.ar/ , una iniciativa disruptiva diseñada para acortar la brecha entre la institución escolar y el hogar en el contexto de la era digital.

La presentación se realizó a través de una transmisión en vivo que alcanzó a toda la comunidad educativa de la provincia.

El evento se desarrolló como una de las actividades centrales del Congreso de Educación 2026, bajo el eje de Transformación Educativa coordinado por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior.

Esta nueva herramienta se inscribe dentro de la estrategia provincial «Transformar Córdoba», que busca modernizar el Estado y brindar respuestas concretas a los desafíos actuales de la crianza y el aprendizaje.

Durante la jornada, se detalló que el portal funciona como una «caja de herramientas» dinámica. A diferencia de los sitios informativos tradicionales, «Familias en Línea» permite a los usuarios acceder a soluciones en tiempo real como ser, por ejemplo, guías para trámites —incluyendo inscripciones y solicitudes de becas— y soporte pedagógico para fortalecer el estudio en el hogar.

Además, cuenta con secciones dedicadas al uso responsable de la tecnología y un espacio de comunidad para el intercambio de experiencias entre familias.

El desarrollo de este modelo participativo busca construir un bienestar educativo integral, donde las familias no sean solo espectadoras, sino protagonistas activas del proceso de enseñanza de niños, niñas y jóvenes. La plataforma ya se encuentra disponible para su acceso público y gratuito.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: «Era como un sueño poder incorporar a un actor clave como la familia a las discusiones de política educativa, porque su palabra es fundamental en esta alianza escuela-familia-comunidad. El portal es una ventana para que las instituciones planteen temas que preocupan a los papás y mamás, desde cómo hablar de sexualidad hasta cómo leer un cuento. Tal como sostiene el gobernador Martin Llaryora, queremos que la familia sea protagonista de este ecosistema de aprendizaje».

Por su parte Claudia Maine, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, expresó: «Presentamos una herramienta inédita que humaniza la tecnología. Queremos que cada madre, padre o tutor sienta que tiene un respaldo profesional a un clic de distancia para acompañar el crecimiento de sus hijos».

Hacia el cierre del encuentro, se enfatizó que este lanzamiento marca un hito en la innovación pública de la provincia. Participaron del evento autoridades ministeriales, directivos de diversos niveles educativos, docentes y representantes de organizaciones civiles vinculadas a la educación.