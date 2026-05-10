Impulsan formación docente gratuita, enfocada en la Inteligencia Artificial

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología en la Educación, perteneciente a la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, continúa impulsando la formación docente con cursos gratuitos, reafirmando su compromiso con la capacitación profesional y la alfabetización digital de la comunidad docente en todo el territorio provincial.

Al ser consultado, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Por decisión del gobernador Martín Llaryora, seguimos fortaleciendo una política educativa que entiende que la innovación y la tecnología deben estar al servicio de mejores aprendizajes y mayores oportunidades. La Inteligencia Artificial representa un desafío y, al mismo tiempo, una enorme oportunidad para transformar las prácticas de enseñanza, por eso acompañamos a docentes y equipos directivos con formación continua, gratuita y situada, en el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 con proyección al 2033”.

Dentro de las formaciones gratuitas, culminó de manera exitosa la primera cohorte de 2026 del curso autoasistido “Introducción a la IA en la práctica docente”, el cual alcanzó un total de 792 docentes certificados. Por otro lado, el pasado 27 de abril inició la primera cohorte de “IA para equipos directivos: claves tecnológicas y uso estratégico”, contando con 968 inscriptos; esta formación específica busca que los equipos de conducción exploren herramientas como ChatGPT, Copilot y NotebookLM para optimizar la gestión institucional con sentido pedagógico.

Asimismo, el lunes 18 de mayo iniciará el curso “Fundamentos de la inteligencia artificial para ampliar horizontes culturales”, una propuesta de formación integral orientada a comprender críticamente el funcionamiento de la Inteligencia Artificial, sus alcances y desafíos en el ámbito educativo. Además de los fundamentos teóricos, el curso ofrece actividades prácticas que permiten detectar estereotipos, construir datos con perspectiva local y reflexionar críticamente sobre el uso educativo de estas herramientas.

Con relación a los desafíos de la alfabetización digital en las escuelas, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, señaló: “Integrar la Inteligencia Artificial en el aula requiere una mirada crítica. Buscamos una alfabetización digital situada, donde la tecnología se use con responsabilidad profesional, sentido ético y una clara intencionalidad pedagógica”.

Por su parte, el director de Tecnología en la Educación, Gabriel Scarano, manifestó: “Pensamos en formaciones introductorias pero absolutamente necesarias para poder encuadrar pedagógicamente desde el primer momento los desafíos que la inteligencia artificial representa para docentes y para estudiantes de todos los niveles escolares”.

Las formaciones en Inteligencia Artificial no solo están pensadas para docentes sino que alcanzan, también, a estudiantes. “Usinas de Ideas con IA”, es un concurso que invita a estudiantes del Nivel Secundario a usar la IA como aliada creativa para diseñar objetos que permitan resolver problemas reales y relevantes de su comunidad. El certamen, desarrollado en conjunto con la organización Chicos.net, permite abordar el uso crítico y ético de la tecnología, y busca que los y las estudiantes desarrollen habilidades de colaboración, pensamiento crítico y comunicación, mientras producen un proyecto con impacto real.

Como soporte fundamental de estas propuestas, el Ministerio de Educación pone a disposición de toda la comunidad educativa la Guía TecnoPresente para Docentes: Inteligencia Artificial en la Escuela. Este material, junto a las Jornadas Pedagógicas de IA desarrolladas previamente —disponibles en YouTube: “Enseñar con y sobre IA en las escuelas cordobesas” y “Enseñar SOBRE inteligencia artificial en las escuelas cordobesas”—, constituyen un conjunto de recursos críticos y situados para todo el sistema educativo cordobés.

Finalmente, la Dirección de Tecnología en la Educación informa que, dada la relevancia de la temática y debido a la alta demanda e interés manifestado, habrá nuevas cohortes de los cursos «Introducción a la IA en la práctica docente» y «IA para equipos directivos: claves tecnológicas y uso estratégico» durante el resto del año 2026, garantizando el acceso gratuito a la formación continua para las y los docentes de la Provincia. Para más información sobre oferta de cursos y capacitaciones, ingresar a la web https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar.