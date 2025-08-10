La educación rural técnica de Córdoba volvió a destacarse a nivel nacional. En esta ocasión, el IPEA N° 291 de General Cabrera fue reconocido en la 137ª Exposición Rural de Palermo con el Primer Puesto y el título de Campeón Borrego Dos Dientes por un ejemplar ovino de raza Hampshire Down, criado por estudiantes de la institución.

Ese mismo ejemplar fue luego elegido como el Tercer Mejor Macho de la muestra a nivel nacional, compitiendo entre más de 50 animales de la raza.

“Es una enorme satisfacción, porque estos animales nacieron el año pasado, los estudiantes se fueron pasando la posta de un curso a otro, y aún en el receso de invierno vinieron a trabajar. Lo que se vive acá es esfuerzo, compromiso y alegría”, expresó la directora del IPEA 291, Ingeniera Zootecnista María Elena Gauna.

La comunidad educativa presentó nueve animales en total, logrando también segundos puestos en distintas categorías.

“Este resultado habla del nivel genético que hemos construido en la escuela. Que un jurado internacional, proveniente de Gales, nos premie de esta manera, nos llena de orgullo. Incluso llegaron a pensar que éramos una universidad. Pero no: somos una escuela pública de nivel medio del interior de Córdoba”, agregó la directora.

Estudiantes de sexto año, guiados por el profesor Fabián Alles y acompañados por la propia Gauna, fueron los responsables de la presentación en Palermo. La institución contó además con el acompañamiento de la inspectora de la Región 12, Delia Caballini, y el respaldo del Ministerio de Educación de la Provincia.

“El premio consiste en copas, medallas y en el posicionamiento del ejemplar en el remate. Nuestros animales fueron adquiridos por cabañas importantes, lo que también habla del valor productivo que tiene la escuela”, detalló Gauna, quien también destacó que los propios estudiantes venían pagando su viaje desde el año pasado para poder participar.

El IPEA 291 forma parte de una red de instituciones de perfil agropecuario surgidas por iniciativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto al IPEA 226 “Héroes de Malvinas” de Alcira Gigena y el IPEA 292 “Liliam Priotto” de Adelia María. Las tres mantienen un vínculo académico con carreras como Agronomía y Medicina Veterinaria, lo que facilita la continuidad educativa de sus egresados.

La participación del instituto en la Exposición Rural fue parte de una experiencia educativa federal que reunió a más de 500 estudiantes de más de 20 escuelas agropecuarias de toda la provincia. Convocados por la Sociedad Rural Argentina, compartieron saberes, prácticas y aprendizajes en un espacio que visibiliza el potencial de las juventudes rurales.

Entre las escuelas cordobesas que también formaron parte se destacan instituciones de General Cabrera, Bell Ville, La Carlota, Vicuña Mackenna, Monte Buey, Oncativo, James Craik, Cruz del Eje, Deán Funes, entre otras.