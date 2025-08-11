Córdoba cerró su participación en Aapresid 2025

El Ministerio de Bioagroindustria concluyó su participación en el Congreso Nacional Aapresid 2025, reafirmando su compromiso con una agroindustria sostenible, innovadora y articulada entre los sectores público y privado.

Durante los tres días del evento, que se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, Córdoba contó con un stand institucional que funcionó como punto de encuentro para el intercambio de experiencias, la difusión de políticas públicas y la vinculación con actores clave del sector agropecuario.

Entre los principales ejes presentados se destacaron el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), acciones vinculadas a apicultura y polinización en soja, avances en infraestructura rural, estrategias de conservación de suelos y sustentabilidad, pilares centrales de la política agroindustrial cordobesa.

El director de Producción Agrícola, Lucas Andreoni, expuso sobre “El cultivo como creador de suelos y ambientes”, resaltando el rol esencial de los cultivos en la regeneración de suelos y en la creación de entornos productivos más sostenibles, cuidando la tierra y garantizando un futuro más verde.

Además, técnicos de la Dirección de Infraestructura Agropecuaria mantuvieron reuniones con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en proyectos que potencien el desarrollo provincial.

Por su parte, Santiago Dellarossa, director de Fortalecimiento Productivo Regional, subrayó que el Congreso Aapresid es “un espacio clave para repensar la agricultura del futuro, con innovación, sostenibilidad y conocimiento como pilares del desarrollo agropecuario”.

La participación de Córdoba en Aapresid 2025 reunió a más de 12.500 asistentes, 160 paneles, 450 disertantes y más de 150 expositores, visibilizando el trabajo sostenido de la provincia a favor de una producción responsable y orientada al futuro, consolidando su liderazgo agroindustrial a nivel regional y nacional.