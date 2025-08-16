Llaryora: Destinan fondos para potenciar la producción agrobioindustrial

El gobernador Martín Llaryora encabezó la apertura de la Agtech Week 2025, en Río Cuarto, donde ratificó su decisión de crear un fondo de 10 mil millones para financiar emprendimientos tecnológicos y startups.

“Nosotros en Córdoba vamos a seguir acompañando, y por eso antes de fin de año, vamos a estar haciendo un fondeo, porque queremos que Córdoba acelere en todo lo que tenga que ver con los vectores vinculados a las startups. Y por eso vamos a hacer un fondo de 10.000 millones de pesos para fondear y financiar emprendimientos tecnológicos”, dijo el Gobernador.

El proyecto propone integrar a la Provincia con el sector público, privado, emprendedor y académico, vinculado al ecosistema de la agrotecnología para promover el desarrollo agrobioindustrial y convertir a la región en una referencia latinoamericana y global en este campo.

AgTech Week pretende aportar a nivel mundial elementos para aquellos que están transformando el campo a través de la innovación, la tecnología y la sustentabilidad.

En la presentación, el Gobernador valoró que “esto es un hito histórico que se tiene que volver a repetir, y es fruto de mucho trabajo y un reconocimiento a Río Cuarto, que está en el top 10 en Latinoamérica en materia de Agtech”.

“Nosotros entendemos que el trabajo genera progreso, y para eso es necesario la inversión privada. Pero la inversión privada sola no puede, y por eso el trabajo conjunto con lo público y un modelo que Córdoba ya viene llevando adelante”, agregó Llaryora.

El programa conecta con las pequeñas empresas de base tecnológica (startups) que ofrecen soluciones al agro. En Río Cuarto existe una gran tasa de desarrollo de estas mismas, muy por encima de otros lugares en relación a cantidad de habitantes.

A partir de esta idea se organiza la construcción de vínculos estratégicos para promover el desarrollo tecnológico, la producción de vanguardia y el talento especializado en la región.

Se trata del primer evento organizado por el Clúster AgTech Río Cuarto, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba (a través de Agencia ProCórdoba, Agencia Innovar y Emprender y Agencia Competitividad) y la Municipalidad de Río Cuarto.

Agtech Week 2025 es un evento clave para quienes están transformando el campo a través de la innovación, la tecnología y la sustentabilidad. Reune a líderes y productores del ecosistema agtech de Argentina y el mundo para debatir, inspirar e impulsar el futuro de la agricultura.

En el encuentro, que convoca a más de 30 referentes del país y del exterior, también participan entes gubernamentales, instituciones del sector, universidades, instituciones educativas, entidades tecnológicas, agropecuarias, startups agtech, fondos de inversión, entre otros actores y profesionales comprometidos bajo un mismo objetivo.

El Clúster busca generar un ambiente propicio para que todos los actores vinculados a la cadena de valor del AgTech (tecnología aplicada al campo) participen de una red colaborativa que les permita propiciar sinergias y complementariedades, y dialogar sobre sus necesidades y fortalezas para así potenciar el desarrollo de la actividad.

El mandatario cordobés también consideró que “el clima de Río Cuarto es ideal para que florezcan los emprendimientos Agtech. De las Agtech va a depender la mejora de la producción de nuestros campos, y necesitamos que ese campo tenga la mejor tecnología para ser más eficiente y más sostenible”.

A su turno, el intendente riocuartense Guillermo de Rivas hizo hincapié en el valor de la jornada para la región: «Este evento tiene un significado especial porque nos permite seguir consolidando a Río Cuarto como el centro de referencia de la tecnología aplicada al agro para potenciar la competitividad. Gracias al Agtech podemos capitalizar el enorme talento que tiene el corazón del país, desde la academia hasta los sectores privados».

Mientras que, Luciano Nicora de Pampa Start VC destacó la vinculación público – privada que existe en la provincia y el acompañamiento del Estado: “Tenemos una oportunidad enorme y hay mucho por desarrollar”.

Por su parte, German Di Bella, Director Agrícola de Bio 4, también ponderó la articulación público – privada: “Para nosotros el clúster viene de una política pública que comenzó la gobernación. En Córdoba no hay dislexia entre lo público y lo privado, y todos vamos detrás del desarrollo”.