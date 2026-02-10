Educaciòn-Trabajo: Avanzan en agenda estratègica

​En el marco de un trabajo articulado interministerial, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Trabajo de la Provincia avanzaron en una agenda estratégica orientada a fortalecer el cuidado de las trayectorias educativas y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El encuentro, desarrollado en la sede de la cartera educativa, fue encabezado por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y el secretario de Trabajo, Omar Sereno.

​​El territorio como eje de cuidado

​La propuesta tiene como eje central facilitar una mayor participación del sistema educativo y de los gobiernos locales a través de las Mesas de Coordinación Local Educativa (CLE). Estos espacios permiten un abordaje territorial cercano, garantizando que cada estudiante cuente con el acompañamiento necesario para sostener su escolaridad. Asimismo, se busca potenciar el abordaje pedagógico desde el ámbito de la Educación Superior para sensibilizar sobre los riesgos que vulneran el derecho a aprender.

​Durante la reunión, el ministro Horacio Ferreyra destacó: «La escuela y el sistema educativo en su conjunto cumplen un rol central en la detección temprana, la prevención y la construcción de una conciencia social que resguarde a nuestros estudiantes. Es imperativo articular esfuerzos con otros ministerios y gobiernos locales para dar respuestas integrales y sostenidas que aseguren que cada chico esté donde debe estar: en la escuela».

​Por su parte, el secretario Omar Sereno señaló: «El cuidado de estas trayectorias requiere una mirada intersectorial y un fuerte anclaje territorial. Valoramos el aporte del sistema educativo y de las Mesas CLE como espacios clave para generar acciones concretas, cercanas a las realidades locales y con un impacto real en las comunidades para erradicar cualquier práctica que aleje a los niños de su formación».

Participaron también la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano; la subdirectora de Programas Especiales del Ministerio de Educación, Rosana Zárate; y la subdirectora de Programas Especiales de la Secretaría de Trabajo, Marina Saleh.