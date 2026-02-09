EPAE: Profundizan políticas de cuidado y protección de trayectorias escolares

El Ministerio de Educación, a través de los Equipos Profesionales de Acompañamiento Educativo (EPAE), continúa profundizando las políticas de cuidado y protección de las trayectorias escolares. Esta política pública, que alcanza a todo el territorio provincial, se desarrolla desde una perspectiva inclusiva y situada que posiciona a la escuela como un espacio central de aprendizaje.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó que el compromiso es «continuar ampliando estas articulaciones territoriales, consolidando el ecosistema de aprendizaje de la Escuela Posible para garantizar el progreso y egreso con calidad de cada estudiante».

Durante el año 2025, el programa “Entramando miradas” realizó 86 encuentros territoriales, involucrando a 1.720 instituciones y más de 7.100 actores escolares. Estos espacios fortalecieron las redes de trabajo colaborativo en el marco del Sistema Provincial de Promoción y Protección de las Trayectorias Educativas.

En este sentido, la subdirectora de Promoción y Protección de Trayectorias Educativas, María Celia Cardozo, subrayó que «cada intervención busca fortalecer a la escuela como espacio de cuidado, porque acompañar trayectorias es acompañar personas, con sus historias y contextos».

Esta labor se complementó con más de 2.000 instancias de participación en mesas intersectoriales junto a municipios y organismos de salud. En el mismo período, los equipos abordaron más de 3.550 demandas vinculadas a inasistencias y desvinculaciones escolares para asegurar la continuidad de los estudios.

Sobre este despliegue, la secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, sostuvo: «El interior requiere respuestas contextualizadas y equipos que construyan corresponsabilidad con los gobiernos locales y las organizaciones».

Protección integral de derechos

Bajo el dispositivo “La escuela como espacio de cuidado”, 1.550 docentes de 850 instituciones del interior trabajaron en vínculos pedagógicos basados en la protección de derechos. En este marco, los equipos intervinieron en más de 950 situaciones complejas de vulneración y realizaron 1.835 acciones de promoción de trayectorias.

Desde la Dirección General de Bienestar Educativo señalaron que, para 2026, el eje estará puesto en la institucionalización de estos acuerdos y en la profundización de las articulaciones territoriales. El objetivo final es consolidar a los EPAE como actores fundamentales en la protección del desarrollo integral de cada estudiante de la provincia.