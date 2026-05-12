Educación y Cruz Roja firmaron convenio por pasantías y prácticas

El Ministerio de Educación de Córdoba suscribió un convenio general de pasantías y prácticas educativas con Cruz Roja Argentina Filial Córdoba, con el objetivo de fortalecer la formación integral de estudiantes y docentes a través de experiencias en ámbitos reales de desempeño.

A partir de este convenio, estudiantes de nivel secundario podrán realizar pasantías en ámbitos vinculados a su formación, bajo la organización y supervisión de las instituciones educativas, promoviendo la adquisición y profundización de conocimientos, habilidades y destrezas en contextos concretos de trabajo.

La propuesta contempla instancias de aprendizaje que favorecen la vinculación entre la educación y los sectores sociales y de servicios, fomentando el trabajo en equipo, la responsabilidad y la comprensión de las dinámicas organizacionales.

Asimismo, busca fortalecer la transición de la escuela al mundo laboral y a estudios superiores, a partir de experiencias significativas en entornos reales.

El acuerdo, firmado por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y el presidente de la institución, Carlos Emanuel Santucho Salvo, establece un marco de cooperación que permitirá a los centros educativos desarrollar prácticas formativas como extensión del aula, integradas a las propuestas curriculares. Estuvieron presentes la subsecretaria de Coordinación Educativa, Andrea Fessia; el representante legal Instituto Superior Cruz Roja Argentina Filial Córdoba, Luis Ariel Trocca y el coordinador general de Cruz Roja Argentina Filial Córdoba, Rodrigo Emiliano Cuba.

En este marco, cada institución educativa podrá suscribir convenios específicos para implementar las prácticas, garantizando su pertinencia pedagógica y el acompañamiento de docentes tutores, junto con instructores designados por la organización receptora.

El ministro Ferreyra afirmó “como sostiene nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación tiene que estar cada vez más vinculada con la realidad. Este convenio nos permite tender puentes entre la escuela y el mundo del trabajo, una de las principales políticas educativas que venimos implementando. para que nuestros estudiantes aprendan haciendo y desarrollen capacidades clave para su futuro».

Por su parte, el coordinador de Cruz Roja Argentina Filial Córdoba, Rodrigo Cuba, destacó que “como institución de formación superior, especialmente en las carreras de enfermería e instrumentación quirúrgica, contar con el aval del Ministerio resulta fundamental para fortalecer y proyectar estos procesos formativos en un contexto donde estas profesiones atraviesan una situación crítica en nuestro país.

Al mismo tiempo, valoramos la posibilidad de contribuir con la educación media, acercando a estudiantes de toda la provincia oportunidades de formación gratuita en nuestros institutos, ampliando horizontes y generando nuevas trayectorias educativas”.

Esta iniciativa se inscribe en la política educativa provincial que promueve la articulación entre la escuela y el mundo del trabajo, como eje estratégico para fortalecer las trayectorias escolares.

En ese sentido, el ministerio impulsa propuestas que integran formación académica con experiencias prácticas, favoreciendo el desarrollo de capacidades clave y una inserción progresiva de los estudiantes en entornos reales.