EduTurismo: Alumnos del Instituto Privado 9 de Julio vivieron experiencia en el Bajo de Morteros

La Municipalidad de Morteros, a través del programa EduTurismo, recibió la visita de alumnos de tercer y cuarto grado del Instituto Privado 9 de Julio, quienes participaron de una jornada educativa en el Bajo de Morteros, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región Ansenuza.

La actividad se desarrolló en el marco de la educación situada, eje central del programa, que propone aprender a partir de la experiencia directa con el territorio, el patrimonio y la naturaleza.

Durante la jornada, los estudiantes realizaron distintas actividades vinculadas a la orientación espacial, utilizando brújulas y materiales cartográficos para comprender la ubicación geográfica de Morteros y su relación con la Laguna Mar Chiquita. Posteriormente participaron de un recorrido de senderismo interpretativo, donde pudieron conocer las características de la flora autóctona y la importancia ambiental del lugar.

La propuesta incluyó además observación de aves, actividades recreativas, una búsqueda del tesoro y momentos de convivencia al aire libre, permitiendo que los alumnos aprendieran de manera activa y significativa en contacto con el entorno natural.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de este tipo de experiencias y expresó:

“EduTurismo demuestra que el territorio puede convertirse en una poderosa herramienta educativa. Estas actividades permiten que los estudiantes conozcan y valoren los recursos naturales y culturales que forman parte de nuestra identidad”.

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, señaló:

“El Bajo de Morteros es un aula a cielo abierto. Cada visita nos permite acercar a los estudiantes a la naturaleza, promover el aprendizaje desde la experiencia y fortalecer el sentido de pertenencia hacia nuestro territorio”.

La docente Florencia Tozza, quien participó de la actividad junto a la docente Camila Abregú, la directora Cecilia Heredia y el profesor César Sobrero, destacó el entusiasmo de los alumnos y el valor de la propuesta:

“Todo salió de diez. Los chicos quedaron fascinados con el lugar y nosotras también por poder compartir esta experiencia con ellos. Fue una jornada muy enriquecedora, donde aprendieron, disfrutaron y estuvieron en contacto directo con la naturaleza”.

Desde el Municipio agradecieron la visita de la comunidad educativa del Instituto Privado 9 de Julio y remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de experiencias que integran educación, naturaleza y territorio.

EduTurismo continúa consolidándose como una propuesta innovadora que transforma a Morteros en un aula abierta, donde aprender también significa descubrir, recorrer y valorar el lugar que habitamos.