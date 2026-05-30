Morteros: Municipio suma nueva Motoniveladora al Parque Automotor

La Municipalidad de Morteros incorporó una nueva motoniveladora que se suma al parque automotor municipal con el objetivo de fortalecer las tareas de mantenimiento y mejora de calles de tierra y ripio en distintos sectores de la ciudad.

Esta nueva maquinaria permitirá optimizar los trabajos que realiza el área de Servicios Públicos, brindando respuestas más rápidas y eficientes para los vecinos.

“Esta adquisición representa una nueva inversión en infraestructura y equipamiento, reafirmando el compromiso de seguir mejorando los servicios y acompañando el crecimiento de la ciudad” afirmó el Intendente Sebastián Demarchi.

Entre todos, seguimos haciendo una ciudad más fuerte.