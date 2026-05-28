Intendente Actis participó de lanzamiento de nueva Diplomatura en la UPC Sede Morteros

El Intendente Mauricio Actis participó este miércoles en la sede Morteros de la Universidad Provincial de Córdoba del lanzamiento de la Diplomatura en Seguridad, Higiene y Gestión de Emergencias en Entornos Productivos.

La propuesta académica busca fortalecer las competencias de trabajadores y personal de empresas e industrias de la región. Tendrá una duración de cinco meses y comenzará el 5 de junio.

Participaron del lanzamiento el Intendente local Sebastián Demarchi, junto a la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, y autoridades de la Secretaría de Vinculación Regional de la UPC.

La diplomatura surge a partir de la concertación entre la Universidad, el sector público y el sector privado para seguir fortaleciendo el desarrollo de la región.

La federalización de las universidades provinciales llevadas adelante por el Gobernador Martín Llaryora ya está dando sus frutos con propuestas que sirven para el crecimiento de toda la zona.

Las inscripciones permanecen abiertas ingresando al link: https://bit.ly/DiplomaturaUPC