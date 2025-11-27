EduTurismo en Morteros: Recibieron a Estudiantes de Escuela Rural de Ceres

En el marco del programa EduTurismo, la ciudad de Morteros recibió a los estudiantes del C.E.R. 341 Campo Cáffaro – Escuela Rural de Ceres, quienes realizaron una completa jornada educativa recorriendo distintos espacios emblemáticos de nuestra ciudad.

La docente a cargo, Silvina Guillen, comentó que la experiencia comenzó con la visita a AdecoAgro, donde los alumnos conocieron procesos productivos y características del trabajo rural. Luego compartieron un almuerzo en el Club Tiro Federal, y por la tarde recorrieron Casa Boero, el Parque Central y el Museo Regional Ángel Francisco Molli. Guillén agradeció “la gentileza y el excelente recibimiento en cada lugar”, y destacó especialmente “la importancia de EduTurismo como un programa que permite a los chicos aprender conociendo, vincularse con nuevos entornos y abrir la mirada a otras realidades”.

Por su parte, el director de Turismo y del Museo Regional, Luciano Smut, señaló que “cada visita reafirma el sentido de este programa: convertir a la ciudad en un aula viva, donde se aprende desde el territorio, desde lo que se ve, se pregunta y se siente”.

Desde su lanzamiento EduTurismo ya recibió a más de 2.800 estudiantes, que recorrieron Morteros bajo el lema: “Visito, descubro y aprendo”.

“Cada escuela que participa suma nuevas voces, miradas e historias. EduTurismo fortalece el sentido de pertenencia de los estudiantes locales y, al mismo tiempo, abre las puertas de Morteros a instituciones educativas de toda la región, difundiendo nuestro patrimonio cultural, artístico, natural, arquitectónico e institucional” comentó el Intendente Sebastián Demarchi

La Municipalidad de Morteros agradece a la Escuela Rural de Ceres por sumarse a esta propuesta y seguir construyendo, entre todos, una ciudad que educa y se deja descubrir.