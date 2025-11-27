Departamento San Justo: Liberan a 37 ejemplares silvestres

En el departamento San Justo, en la localidad de El Arañado, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, a través de Policía Ambiental, reinsertó a 37 ejemplares silvestres en su hábitat luego de que recibieron el alta veterinaria de los centros de rescate y rehabilitación Tatú Carreta y Parque de la Biodiversidad.

Los animales provienen de procedimientos de control y rescate realizados por la repartición del ministerio y todos realizaron la cuarentena sanitaria protocolar. En algunos casos, también se realizó un proceso de rehabilitación para que recuperen sus características silvestres antes de regresar a su hábitat.

La liberación principal fue la de las aves pequeñas que se produjo en la plaza de la localidad. Más tarde, en un sector rural más alejado se liberaron los hurones y un lechuzón orejudo.

Por otra parte, ante la presencia de estudiantes y docentes del Centro Educativo Chacabuco del Arañado, regresaron a la naturaleza un misto, ocho cardenales copete rojo, 12 jilguero, un lechuzón orejudo, seis corbatitas comunes, una reinamora, seis pepiteros de collar y dos hurones.

Antes de realizar la suelta de fauna, se llevó a cabo una charla educativa sobre la importancia de cuidar los recursos naturales, una bióloga del Parque de la Biodiversidad explicó el proceso por el que atravesaron los ejemplares y también, un intercambio de consultas que tenían preparado los alumnos.

En la ocasión, el secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo destacó que la tarea de reinsertar fauna silvestre no es tan sencilla y expresó: “Cada animal que rescatamos tiene su historia y su situación particular. Cuando llegan a los centros de rescates, ellos deben evaluar cuál es la asistencia primaria que requieren y la rehabilitación posterior que necesitan”.

“Aprovechamos estas actividades para concientizar y sensibilizar a los actores locales para que se comprometan a cuidar a estos ejemplares que regresan a la naturaleza para tener una segunda oportunidad”, indicó el funcionario.

Otra liberación en Cosme

En zona rural de Cosme, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, se realizó otra liberación de ejemplares de fauna silvestre rehabilitados en el Parque de la Biodiversidad.

En esta oportunidad, tres jotes cabeza negra, una cardenilla, un hurón menor y un fueguero volvieron a la naturaleza.