Morteros será sede de Festival Migratorio de Ansenuza, junto a La Para y Miramar

Un evento internacional que reunirá a investigadores, organizaciones ambientales, referentes culturales y comunidades educativas de toda la región.

La jornada se desarrollará el domingo 7 de Diciembre , con actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

Desde las 8:30 hasta las 11:30, el Bajo de Morteros será escenario de talleres prácticos y dinámicas de observación de aves, vegetación y geología, donde vecinos y visitantes podrán conocer la riqueza natural del humedal a través de guías especializados y material específico preparado para la ocasión. Por la tarde, desde las 15:00, se brindarán charlas abiertas en la Biblioteca Popular, con la participación de especialistas locales e internacionales, provenientes de lagos salados de California y Utah, referentes de conservación y representantes de ONGs de renombre. A partir de las 17:30, el Parque Central será punto de encuentro para disfrutar de juegos, propuestas artísticas, feria, stands informativos y actividades recreativas para toda la familia.

El Festival Migratorio busca fortalecer el vínculo entre las comunidades y promover iniciativas colectivas que expresen la identidad cultural de la región y ofrecer experiencias educativas accesibles para todas las edades.

El director de Turismo, Luciano Smut, destacó que este evento “permite poner en valor nuestro territorio, acercar ciencia a la comunidad y reafirmar el rol de Morteros como espacio de aprendizaje y conservación dentro del Corredor Ansenuza”.

Por su parte, el intendente Sebastián Demarchi resaltó “la importancia de recibir un festival de esta trascendencia internacional, y que nos permite conocer más sobre nuestra Reserva Provincial y Parque Nacional Ansenuza.

Morteros invita a toda la comunidad a ser parte de una jornada única que integra naturaleza, ciencia, cultura y educación en un entorno emblemático de nuestra región.