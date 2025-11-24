Elenco Morterense actuó en el Festival «Aplaudamos a las Bandas»

En la jornada del sábado 22 de noviembre, parte del staff del ballet «El Ojo Artistas de Raiz» de nuestra ciudad, fue invitado a participar del Festival «Aplaudamos a las Bandas» realizado por el Gobierno de la provincia de Córdoba, en El Parque de las Tejas.

“Desde El Ojo Artistas de raíz queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a la Agencia Córdoba Cultura y a la Municipalidad de Morteros, por brindarnos la oportunidad de participar en el evento Aplaudamos a las Bandas en Córdoba Capital. Fue un honor y una experiencia increíble poder presentar nuestro espectáculo de danza y acompañar a artistas de la talla de Decime Chango y Paquito Ocaño, el dueño de la bailanta.

Agradecemos especialmente a todos los que hicieron posible este evento, que sin duda celebró la cultura y el arte con tanta calidez”, destacó Matías Toloza, junto a todo el equipo de El Ojo.

La delegación estuvo acompañada por Luz Laina Directora del Centro Cultural Municipal, quien destacó la importancia de que los artistas morterenses sigan teniendo presencia en escenarios provinciales: “Para nosotros es fundamental acompañar y respaldar a nuestros talentos locales.

Cada oportunidad que se abre, cada escenario en el que se presentan, es una ventana para mostrar el enorme trabajo cultural que se realiza en Morteros.