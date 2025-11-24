Morteros: Adhieren a «16 Días de Activismo contra la Violencia de Género»

El pasado jueves 20 de noviembre, durante la sesión del Concejo Deliberante, la Municipalidad de Morteros adhirió —mediante la Ordenanza Nº 3479— a la campaña mundial “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, que se desarrolla cada año entre el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Esta iniciativa propone promover acciones de sensibilización, prevención y acompañamiento para erradicar la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes. Se invita a toda la comunidad a participar de las actividades:

Martes 25 de noviembre – 8.30 h

Lugar: Estación del Ferrocarril – Punto Digital

• Presentación formal de las actividades de los 16 Días de Activismo.

• Explicación del funcionamiento del Punto Mujer Morteros.

• Presentación del equipo de trabajo y de los dispositivos de atención disponibles.

Además, el Municipio convoca a instituciones educativas, clubes, organizaciones sociales y a todos los vecinos y vecinas a “vestir la ciudad de naranja”, color que simboliza un futuro sin violencia. También se alienta a impulsar acciones de sensibilización y prevención en cada espacio de la comunidad.

La Viceintendenta Cristina De Carli señaló: “Consolidar lo logrado en materia de igualdad de género y oportunidades es responsabilidad de todos. Solo así lograremos una sociedad más respetuosa de los derechos humanos y libre de violencia.”

El Intendente Sebastián Demarchi afirmó: “La violencia de género es un problema estructural que requiere una respuesta integral y coordinada. Es fundamental avanzar con políticas públicas que garanticen protección, prevención y atención. Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para erradicar la violencia de género en nuestra comunidad.”