El «Amistad» de Oro 2025 fue para Belgrano

Con la presencia de cientos de chicos y un gran acompañamiento, este domingo llegó a su fin una nueva edición del Torneo Amistad de Oro de Centro Social de Brinkmann, la cumbre nacional e internacional del fútbol infantil.

Durante siete días, Brinkmann y la región (hubo sedes en Argentino de Humberto Primo, Antártida de San Francisco, Sportivo Suardi, Porteña Asociación, Altos de Chipión-La Paquita y Atlético Miramar) latieron al ritmo de la pelota y los gritos de goles.

El torneo reunió a más de 50 equipos y escuelas provenientes de diferentes provincias de nuestro país como así también se contó con la presencia en esta oportunidad de dos equipos de Chile: Escuela de Fútbol Constitución y Escuela Felipe Sáenz de la misma ciudad.

También dijeron presentes los equipos de Afa como Rosario Central, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Belgrano de Córdoba, Talleres de Córdoba y Atlético Rafaela.

La gran mayoría de las instituciones de la zona también fueron parte de la fiesta del fútbol infantil: Tiro Federal, 9 de Julio y Roberto Colombo FC de Morteros, Sportivo y Juniors de Suardi, Porteña Asociación, 9 de Julio Olímpico de Freyre, Cultural La Paquita, Social de Chipión, San Jorge, Atlas y Centro Social de Brinkmann, entre otros

El domingo fue el cierre en la Ciudad Deportiva de Centro Social, donde se desarrollaron las instancias finales, consagrando al campeón 2025: Belgrano de Córdoba.

En la final de esta edición N° 34 se dio por primera vez el clásico cordobés, donde el “Pirata” se impuso 1 a 0 ante Talleres, quedándose así con el Amistad 2025.

La final fue dirigida por el árbitro internacional Silvio Trucco.

Por el tercer puesto, Argentinos Juniors goleó 3 a 0 a Colón de Santa Fe.

El Amistad Regional se quedó en manos de Social de Chipión.

El Femenino fue para San Jorge de Brinkmann.