  • 16 diciembre, 2025

Deportes

Fútbol Infantil: San Jorge subcampeón del Torneo Absoluto de la Liga Regional

Dic 15, 2025

Los chicos del Fútbol Infantil de Club San Jorge, jugaron la gran final del Torneo Absoluto ante Proyecto Crecer, en la localidad vecina de Porteña.

A pesar del esfuerzo y corazón que han dejado en la cancha, no pudieron quedarse con el campeonato.

Resultados:

Promocional: 3 a 0, Lucas Dalmazo, Benjamin Quiroga y Alex Galetto.

Preinfantil: 1 a 0, Thiago Ibañez.

Infantil: 0 a 2.

Prejuvenil: 0 a 0, (3 a 4).

Juvenil: 2 a 2, Ulises Gorosito y Guillermo Ferreyra (4 a 5).

MUNDO SAN JORGE

Aplaudimos de pie a todos los chicos por la entrega y por llevar al club entre los mejores del torneo.

A aquellos padres hinchas y seguidores de cada uno de ellos por el apoyo hasta el final.

Profes y dirigentes por trabajar por unas inferiores competitivas.