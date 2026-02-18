El Banco Provincia de Córdoba acompaña el Festival de la Buena Mesa en San Francisco

El Banco de la Provincia de Córdoba acompaña la 23° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que se llevará a cabo el próximo sábado 21 y domingo 22 de febrero en el predio de la Sociedad Rural San Francisco.

En esta edición, Bancor ofrece financiación para la compra de entradas en hasta 6 cuotas sin interés, con tarjeta Cordobesa crédito (Visa y Mastercard). Los tickets pueden adquirirse en edenentradas.com.ar y en los puntos de venta presenciales habilitados, Tecnoteca y boleterías durante los días del evento.

En el predio, además, la entidad estará presente con promotores e intervenciones con pancartas que invitan al público a compartir mensajes y saludos de todo el país, sumando una propuesta cercana y de celebración.

La participación del Banco de la Provincia de Córdoba en los principales festivales de la provincia responde a una estrategia que distingue a la cultura y a los grandes eventos como dinamizadores del turismo y del entramado productivo local.

En este marco, Bancor promueve la Economía Naranja como vector del desarrollo y acompaña propuestas culturales de amplia convocatoria, como lo es el festival sanfrancisqueño, aportando al crecimiento sostenido de Córdoba.