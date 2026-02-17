Buena Mesa: La Gastronomía será uno de los grandes atractivos de la edición 2026

La ciudad de San Francisco y la gran región se preparan para vivir un nuevo Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, que celebrará su 23° edición los días 21 y 22 de febrero en la Sociedad Rural San Francisco, con una propuesta renovada, diversa y representativa de distintas culturas.

Como cada año, la gastronomía será uno de los grandes atractivos del evento, consolidándose como un sello distintivo del festival. En esta oportunidad, volverán a decir presente como protagonistas indiscutibles las colectividades Española, Italiana, Peruana, Cubana y la Agrupación Tradicionalista El Matrero, que aportarán sus sabores típicos y tradicionales, ofreciendo al público una experiencia culinaria que trasciende fronteras y celebra la diversidad cultural.

*Las colectividades*

Italiana: como todos los años, estarán presentes con las pizzas con cuatro variedades muzzarela, fugazzeta, napolitana y la versión especial, picadas con salame y queso, porqueta rellena, ravioles con salsa bagna cauda o bolognesa. La novedad de este 2026 es la focaccia, simple y rellena con mortadela, tomate cherry y albahaca. En postres ofreceran tiramisú, helado y panacota.

Española: distintos platos típicos del país europeo sumado al menú estrella: la paella; también el tradicional sándwich de jamón ibérico acompañado por papas fritas.

El Matrero: aportará la impronta criolla con comidas tales como empanadas, locro, cordero, lechón, asado vacío, costillar y choripán.

Cubana: el tradicional sándwich cubano, elaborado con lonjas de cerdo —o res, como variante—, pepinillo encurtido, jamón y tomate, prensado como un tostado y acompañado con papas fritas. La clásica ropa vieja, carne de res desmechada con cebolla, pimienta, perejil y cilantro, servida con arroz congrí “moro y cristianos” y patacón pisado. A ello se suman sándwiches pisados y hamburguesas infantiles, junto a salsas caseras, para los más chicos y tragos tropicales como mojitos, Cuba libre, Cuba mía o mulata.

Peruana: se suma con las comidas tradicionales del país incaico como ceviche, causa limeña, pollo broaster, arroz chaufa, anticucho, papa a la huancaína, salchipapa, pollo a la brasa y lomo saltado.

*Nuevamente se abrió la convocatoria*

La Municipalidad decidió convocar nuevamente a elaboradores de alimentos, emprendedores, empresas, industrias y productores vinculados al sector gastronómico a participar de la edición 2026 del Festival.

Esta modalidad, implementada con gran éxito el pasado año, tendrá continuidad con el objetivo de ampliar la oferta y generar un espacio más plural e inclusivo, fortaleciendo el entramado productivo local y regional.

El público podrá disfrutar de una propuesta diversa que incluye carnes ahumadas, comidas típicas internacionales, opciones rápidas, alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC, además de pastelería artesanal, helados y propuestas dulces para toda la familia.

Entre los espacios confirmados se destacan:

• Rey Manda: carnes ahumadas.

• ᴏᴏɴɢüꜱ: blend de carnes (vacío, tapa de asado y roast beef) desmenuzadas con verduras salteadas y lactonesa casera sin huevo. También sándwich vegetariano, opción en bandeja sin harinas, conos de papas fritas y bandejas con cheddar.

• Don Jacinto: empanadas tradicionales.

• SmokeKing: pollo frito, papas, matambre de cerdo ahumado con roquefort y roast beef con verduras salteadas. Preparaciones con ahumadores y 16 horas de cocción para un sabor distintivo.

• Scrofo Food: sándwich de cerdo desmenuzado, hamburguesas XL con papas, conos de fritas y súper panchos con salchicha premium.

• Burguer Mach – Fuegos & Burguer: sándwiches de costilla, vacío y bondiola; salchiburguer con provoleta; empanadas de morcilla; diez variedades de hamburguesas, incluyendo opción vegetariana y sin TACC.

• Pancho King: súper panchos con amplia variedad de salsas caseras y lluvia de papas.

• Ananda: alimentos saludables con opciones sin TACC (pizzetas), veganas (ensalada de lentejas con arroz yamaní y vegetales) y vegetarianas (sándwich de berenjenas con hummus y wrap vegetariano).

• Wonder: hamburguesas (Cheeseburger, Veggie, Tradicional y Americana), papas tradicionales o con cheddar y panceta, y menú infantil Wonder Kids.

• Cardamomo: alquimia de sabores árabes con estilo propio.

• Agrupación Mexicana: todas las opciones características de la gastronomía de México, con sus sabores intensos y tradicionales.

• Yuri Universo Cervecero: una propuesta ideal para los amantes de la mejor cerveza.

• Panna Cotta: pastelería artesanal con opciones para todos los gustos.

• Chantilly – Cosas Dulces: pastelería casera y tradicional, hecha con amor y dedicación, con sabores pensados para sorprender y endulzar cada momento.

• Heladerías Haití y Tropical: clásicos helados para refrescar ambas jornadas.

• Pochocleto SF: pochoclo, algodón de azúcar y garrapiñadas, ideales para disfrutar en familia.

De esta manera, la 23° edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción reafirma su identidad como un evento que conjuga cultura, espectáculos y una amplia propuesta culinaria, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de dos noches donde el humor, la música y los sabores del mundo serán los grandes protagonistas.