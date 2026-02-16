Horacio Ferreyra visitó Aula Taller Móvil de Río Primero

El ministro de Educación Horacio Ferreyra visitó el Aula Taller Móvil de Río Primero, acompañado por la intendenta Mariángeles Arneudo Galfré y el responsable de la Unidad Interministerial de Articulación y Gestión de Formación Continua para el Trabajo, Daniel Sessa.

El Ministerio de Educación dispuso dar continuidad al funcionamiento de las Aulas Talleres Móviles (ATM) durante el verano, con una propuesta inédita que alcanzó a más de 375 personas que están participando de cursos gratuitos y con certificación oficial en diferentes puntos del territorio cordobés.

En Río Primero, actualmente se encuentra el ATM correspondiente a la Formación Profesional en Gastronomía, convocando a cada 40 estudiantes de diversas edades a las actividades que desarrollan la formación profesional. Durante la visita las autoridades participaron de instancias de actividades junto a las y los alumnas/os y docentes, abriendo de un diálogo que fortaleció el intercambio de experiencias de formación.

Las actividades se están desarrollando en localidades como Obispo Trejo, Las Acequias, Reducción, Río Primero, La Francia, Villa de Pocho, Coronel Moldes, Dean Funes y Oncativo, entre otras, permitiendo que cada comunidad acceda a propuestas formativas acordes a sus necesidades productivas.

“La continuidad de las Aulas Talleres Móviles durante el verano expresa una decisión política de ampliar derechos y generar más oportunidades de formación para las y los cordobeses, acercando propuestas concretas de capacitación a cada territorio, en articulación con los gobiernos locales y el sector productivo”, expresó Ferreyra.

Las formaciones se articulan con los gobiernos locales, incluyendo una amplia oferta de cursos vinculados a sectores estratégicos para el desarrollo productivo regional, entre ellos: Auxiliar en Instalaciones de Sistemas de Energías Renovables, Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y de Gas, Soldadura Básica, Cocina Básica, Pastelería Básica, Informática Básica, Manejo de Drones, Impresión 3D, Mecánica de Motos, Mecánica de Motores Nafteros, Tornería, Electricidad Domiciliaria, Confección a Medida y Automatización Industrial.

En este sentido la intendenta de Río Primero manifestó: “Qué importante es poder contar con formación profesional para los habitantes de la localidad, ampliando así las posibilidades laborales y de emprendedurismo de los vecinos que están interesados en la propuesta formativa”

La actividad de las Aulas Talleres Móviles se lleva a cabo durante todo el año, de acuerdo con la solicitud de las diferentes capacitaciones, organizando un cronograma de intervención que favorece la presencia de las mismas en todo el interior provincial, promoviendo capacitación de calidad en entornos formativos adecuados a la propuesta que se ofrece.

“La continuidad de la formación durante el verano consolida una política pública que articula al Estado provincial con los gobiernos locales para responder a las demandas de cada territorio. Las Aulas Talleres Móviles amplían oportunidades de capacitación y certificación, fortaleciendo la inclusión laboral y el desarrollo productivo en toda la provincia”, explicó Sessa.