San Francisco: Concretaron reunión para organizar operativo del Festival

Se informa que en la jornada de esta mañana se llevó a cabo reunión de coordinación con motivo del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción 2026, a fin de diagramar el dispositivo integral de seguridad y organización del evento.

Participaron autoridades policiales, municipales y de fuerzas federales, entre ellas:

Director de la U.R.D. San Justo Crio Inspector Lic. Pablo Nieto, Secretario de Movilidad y Prevención Urbana, Nelson Carrizo.

Director de Tránsito, Carlos Gómez.

Bomberos Voluntarios San Francisco, Diego Gaetan.

D.G.P. Caminera, Crio. Insp. Lic. Daniel Bustos.

Jefe Delegación Policía Federal Argentina, Comisario Walter González.

Jefe Delegación Gendarmería Nacional, Subalférez David Pacheco.

Jefe Guardia de Infantería San Francisco, Comisario Rodolfo Battan.

SEOM, Of. Subinsp. Luciano Caminos.

D.G. Policía Caminera, Comisario Pablo Becerra.

E.T.E.R., Subcomisario Pablo Gómez.

D.U.A.R., Of. Ppal. Jonatan Monje y Cabo 1° Erica González.

Dpto. Coordinación Operacional U.R.D. San Justo, Comisario Daniel Albera, Sgto. Ayte. Gisela Nicola y Cabo 1° Micaela Ghetti.

Jefe de Inspección Zona 01, Comisario Marcos González.

Brigada de Explosivos, Of. Subinsp. Braian Jobson.

Sección Escuadrón Motorizado, Sgto. Ayte. Fortunato F.

Durante la reunión se abordaron aspectos vinculados a la organización municipal del evento, planificación operativa, cobertura interna y externa, distribución de recursos humanos y logísticos, horarios, puestos de control vehicular, corredor sanitario, puestos de asistencia médica, vías de evacuación ante emergencias, control de matafuegos, fiscalización de carros gastronómicos (Food Trucks), y cobertura de sectores de boleterías e ingresos.

La coordinación interinstitucional permitió establecer un esquema de trabajo conjunto, obteniendo un resultado altamente favorable en la planificación, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de todos los asistentes.