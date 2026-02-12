El Ministro Calvo recibió al Intendente de San Francisco Damián Bernarte

En el Centro Cívico de Córdoba, el ministro *Manuel Calvo* y el intendente de San Francisco, *Damián Bernarte*, mantuvieron una *reunión de trabajo* para analizar el *avance de obras,* definir aspectos que hacen a la administración municipal y evaluar *proyectos futuros entre la Provincia y el municipio.*

Al repasar las obras de infraestructura que se ejecutan en la ciudad, el intendente Bernarte compartió en detalle el estado de los trabajos realizados, entre los que se encuentra la *boulevarización de la 9 de Julio.*

Este es un proyecto que contempla, además de la construcción de canteros centrales, la ejecución de un paseo peatonal y una bicisenda en altura sobre una de las arterias más transitadas de la ciudad.

_“Esta obra no solo es para embellecer la ciudad, es también para convertirla en un corredor vial más seguro para los vecinos, que a su vez permita potenciar la actividad comercial de este sector de San Francisco”,_ resaltó el ministro Manuel Calvo.

Durante la reunión también dialogaron sobre la obra de *refuncionalización del Parque Cincuentenario, la pavimentación de calles en barrio Parque y el entubado del canal pluvial Dante Agodino.* Las intervenciones, realizadas con financiamiento del Gobierno de la Provincia y ejecución municipal, impactará de forma directa en la seguridad y el saneamiento de más de 2.300 vecinos del sector.

Al evaluar los alcances de la nueva infraestructura, el ministro Calvo afirmó: _“Este es el tipo de compromiso que el Gobierno provincial asume ante los municipios y comunas, acompañarlos en las obras y proyectos que surgen de los gobiernos locales y su comunidad para mejorar la calidad de sus vecinos”._

Cabe destacar que la Provincia también construye en San Francisco la *sede regional de la Universidad Provincial* y la *sede administrativa de la Región Centro.*

Al finalizar, ambos funcionarios aseguraron que trabajan sobre nuevos proyectos, entre las administración provincial y la municipal, que seguirán impulsando el desarrollo de la ciudad cabecera del departamento San Justo.