Morteros: Reunión en Turismo para delinear la «Ruta del Queso»

La Municipalidad de Morteros participó de una reunión de trabajo en la Agencia Córdoba Turismo, donde se comenzó a delinear de manera conjunta el desarrollo de la Ruta del Queso, un proyecto estratégico que busca poner en valor la identidad productiva, cultural y turística de la región, articulando esfuerzos entre el municipio y el organismo provincial.

Del encuentro participó el intendente Sebastián Demarchi, junto a representantes del área de Turismo.

La propuesta de la Ruta del Queso se proyecta como una experiencia integral, que articula producción, turismo, gastronomía, historia y educación, permitiendo a vecinos y visitantes conocer los procesos productivos, las tradiciones locales, los saberes transmitidos de generación en generación y el valor simbólico del queso como emblema regional.

En ese marco, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, valoró la iniciativa y el trabajo conjunto, y remarcó que “la Ruta del Queso es un proyecto estratégico para Córdoba porque pone en valor el entramado productivo, la identidad de nuestras localidades y la posibilidad de generar experiencias turísticas auténticas, vinculadas al trabajo, la cultura y la historia de cada región”. Asimismo, destacó el rol de Morteros como una referencia dentro del mapa lácteo provincial.

“El desarrollo de la Ruta del Queso representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra identidad productiva y, al mismo tiempo, generar nuevas propuestas turísticas que integren a toda la región”, expresó el intendente Sebastián Demarchi, quien además destacó la importancia del trabajo mancomunado entre municipios y organismos provinciales para potenciar proyectos con impacto territorial.

Desde el municipio se agradeció especialmente la recepción y el acompañamiento de la Agencia Córdoba Turismo y de todo su equipo, “destacando la voluntad de impulsar proyectos regionales con una mirada federal, sostenible y de largo plazo” resaltó Luciano Smut desde la Dirección de Turismo

La Ruta del Queso se proyecta como una iniciativa de alcance regional, que integrará a distintas localidades vinculadas a la producción láctea, consolidando a Morteros como uno de los puntos clave dentro de este recorrido productivo y turístico que busca posicionar a Córdoba a nivel provincial y nacional.