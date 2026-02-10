Intendente de Las Varillas mantuvo reunión de trabajo con el Ministro Calvo

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y el intendente de Las Varillas, Mauro Daniele, mantuvieron una reunión de trabajo en el Centro Cívico, con vistas a fortalecer el trabajo conjunto para el progreso de esta localidad del este provincial.

Uno de los temas abordados, fue el avance de los trabajos que lleva adelante la Provincia en lo que será la nueva sede de la Universidad Provincial (UPC).

Se trata de una edificación proyectada sobre el ex predio del ferrocarril, con criterios de sustentabilidad acordes a estándares internacionales, y que ha incorporado a la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield para que sus propuestas educativas pasen a ser universitarias.

“La sede de la Universidad Provincial en Las Varillas no solo tendrá una oferta universitaria que servirá para potenciar el ecosistema socioproductivo que caracteriza a la región, también reafirma el compromiso de nuestro gobernador Martín Llaryora de asegurar las oportunidades educativas en toda la provincia, porque la Universidad estará en condiciones de albergar también a cordobeses de Río Primero y Río Segundo que quieran cumplir el sueño de estudiar una carrera universitaria”, afirmó Calvo.

Otro de los proyectos en ejecución que analizaron el ministro y el intendente fue el de la próxima sede de justicia que tendrá la localidad.

“Es muy importante anexar este nuevo edificio de Tribunales a la ciudad de Las Varillas, porque servirá para dinamizar los servicios de justicia para los propios y los vecinos de la región”, valoró el ministro.

Asimismo, ambos funcionarios repasaron las condiciones y trámites que se llevan adelante para alcanzar la habilitación definitiva del nuevo Parque Industrial de Las Varillas, un predio de unas 40 hectáreas diseñado para impulsar la industria regional y el empleo de mano de obra local.

Luego de analizar estos trabajos, Calvo aseguró que “la Provincia seguirá acompañando el desarrollo y el progreso de Las Varillas con esta nueva infraestructura y, además, con las obras complementarias que resulten necesarias para vincular de la mejor manera estas construcciones con la comunidad”.

Antes de finalizar, el ministro recibió en detalle el trabajo que las instituciones y organizaciones civiles varillenses tienen determinados para este año, a fin de definir el alcance que tendrá el acompañamiento del Estado provincial en sus proyectos.Navegación de entradas