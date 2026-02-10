Amplio Informe Policial de la Departamental Ansenuza

En el día de la fecha, la Departamental Ansenuza brindó un pormenorizado informe sobre los hechos vinculados al ámbito policial de las últimas horas en diferentes localidades y ciudades pertenecientes a este sector del Departamento San Justo.

DISTRITO MORTEROS

*ROBO DE ALIMENTOS EN EL CLUB URQUIZA* Y FALTAS AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

En horas de la tarde del sábado, personal policial acudió a calle Pellegrini esquina Ayacucho, donde funciona el Club Urquiza.

En el lugar, el presidente de la institución manifestó haber constatado una ventana forzada y el faltante de diez prepizzas.

Se dio inmediata intervención a personal de Investigaciones, quienes realizaron el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad. Interviene la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*SECUESTRO DE MOTOCICLETA POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA*

En la noche del domingo, en la intersección de Bulevares Illia y 25 de Mayo, personal policial procedió al control de una motocicleta Honda Wave 110 cc, conducida por un hombre de 34 años.

Al momento del control, el conductor no contaba con documentación, patente ni sistema de luces reglamentario, por lo que se procedió al secuestro del rodado, quedando a disposición de la Ayudante Fiscal de la ciudad de Morteros.

*APREHENSIÓN DE UNA PAREJA DE JOVENES POR INCUMPLIR UNA MEDIDA CAUTELAR*

En horas de la madrugada de hoy, personal policial procedió a la aprehensión de una pareja de jóvenes de 25 y 29 años de edad, quienes se encontraban incumpliendo una medida cautelar de impedimento de contacto dispuesta por la Justicia.

Ambos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*SECUESTRO DE CAMIONETA CON PEDIDO JUDICIAL*

En horas del mediodía del viernes, personal de la Comisaría de Morteros, mientras realizaba controles vehiculares, procedió al control de una camioneta Toyota Hilux SW4 en la intersección de calles Marconi y España.

Al verificar los datos del rodado, se constató que registraba pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial N.º 4 de la ciudad de Córdoba.

Se identificó al conductor, un hombre de 40 años de edad, oriundo de la provincia de Jujuy, quien fue trasladado a sede policial.

El vehículo quedó secuestrado y a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

COMISARIA DE BRINKMANN

POLICIALES EN BRINKMANN Y UN ROBO EN LA PAQUITA

*DOS JÓVENES APREHENDIDOS POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y ROBO EN GRADO DE TENTATIVA*

En la madrugada del domingo una mujer de 47 años de edad daba aviso a la línea de emergencia 911 que en el interior del patio de su domicilio había dos personas con intenciones de robo.

Se logra aprehender en el lugar a un joven de 18 años de edad y otro en inmediaciones a través de un operativo cerrojo siendo un joven de 24 años de edad, ambos con antecedentes delictivos.

Los jóvenes fueron trasladados a la alcaldía de la Comisaría local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

UN JOVEN DETENIDO POR LESIONES Y DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL

En la noche de ayer una mujer de 38 años de edad denunciaba en sede policial un hecho de lesiones ocurrido en la vía pública por parte de su ex pareja un joven de 29 años de edad con quién además tenía impedimento de contacto.

A posterior en intersección de calles Bv. San Martin esquina A. Giacosa se logra el control del masculino en cuestión quien inmediatamente fue detenido ya que la Fiscalía de Instrucción de Morteros emitió un oficio judicial para su detención. El mismo fue trasladado a la alcaldía local donde permanece alojado.

*LA PAQUITA*

• *ROBO EN UN TALLER*

Se toma conocimiento por parte de un hombre de 57 años de edad sobre un robo en su taller ubicado en el Parque Industrial de esa localidad, en la que da parte que autor/es ignorado/s tras violentar una ventana trasera ingresa/n y le sustraen herramientas y materiales varios del lugar.

Trabaja en el hecho el personal de la Brigada de Investigaciones de Brinkmann. Interviene Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*GENTILEZA COMISARIA DE BRINKMANN*