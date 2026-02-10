Buena Mesa: Se conocen los conductores del Festival en San Francisco

La conducción de la XXIII edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción estará a cargo de reconocidos profesionales de la ciudad, la región y la provincia, mixturando experiencia con juventud. Ellos serán los encargados de animar desde el micrófono las dos noches del evento, buscando que el acompañamiento del público se mantenga bien arriba desde el principio al final de cada jornada_

Para ello, desde la Municipalidad de San Francisco se puso especial énfasis en convocar a profesionales, algunos jóvenes y otros con mayor trayectoria, que tendrán la tarea de llevar a cabo la importante labor de conducir un festival de semejante envergadura.

Para la noche del sábado estará presente, entre otros, la locutora oficial de la Municipalidad de San Francisco, Verónica Crivello junto a Walter Vera, locutor de AM 1050, mientras que como locutor invitado se contará con la participación de Pablo Layús, experimentado locutor y periodista oriundo de Córdoba que, desde el año 2001, se desempeña dentro del elenco estable de Intrusos del Espectáculo.

Para la noche del domingo, acompañando el ritmo del cuarteto, se ubicará sobre el escenario Walter Montoya, locutor oficial de Municipalidad de San Francisco junto a la locutora local Graciela Belmonte, sumado a la animación de Matías Barzola. Barzola es periodista, locutor y relator deportivo, reconocido por su poesía popular y emotiva en la previa de las transmisiones deportivas. Actualmente tiene una intensa actividad en su propio canal de streaming en Youtube donde él mismo transmite partidos y contenidos deportivos.

En esta ocasión el festival contará en ambas jornadas con la presencia del flamante integrante de LAM (Los Ángeles de la Mañana, programa que se emite por la señal America), el periodista sanfrancisqueño Santiago Peretti, quien tendrá la tarea de recorrer el predio de la Sociedad Rural San Francisco tomando contacto con la gente y recogiendo sus impresiones acerca de los diferentes momentos vividos en el festival. De esta manera, ‘Santi’ interactuará con los locutores que se encuentren en el escenario reflejando el clima que se viva en ambas noches de la fiesta.