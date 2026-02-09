Morteros: Ultima jornada de la Escuelita de Verano

Este sábado 7 de febrero se realizó la última jornada se Morterito al Agua, la escuelita de verano propuesta por el gobierno municipal, con la participación de niños entre 5 y 12 años.

La iniciativa se desarrolló alternando los sábados desde inicios del mes de enero en los complejos de verano de Asociación Deportiva Nueve de Julio y Club Tiro Federal y Deportivo Morteros.

Entre las actividades, se destacan la iniciación deportiva que involucraba disciplinas como el fútbol, basquet, vóley, hockey y natación entre otras, ademas de actividades recreativas y lúdicas.

También, en esta edición al igual que el año pasado un grupo de niños y niñas de entre 8 y 10 años, participantes de este programa, realizó un viaje a la colonia de verano «J. M. Paz» de Alta Gracia, a través de la articulación con el programa del gobierno de la Provincia de Córdoba «Derecho al Verano».

El intendente Sebastián Demarchi agradeció a las familias por confiar el cuidado de sus hijos en este programa, destacando la premisa de que los chicos deben estar en su casa, en la escuela y en el club.

Por su parte el secretario de deportes, Leandro Conti, resaltó la posibilidad que generan estos espacios creando entornos saludables y previniendo diferentes situaciones a través del deporte.