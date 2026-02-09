Hospital Iturraspe: Falleció masculino que ingresó al lugar herido con arma de fuego

Personal policial tomó conocimiento del ingreso de un masculino con herida de arma de fuego al Hospital J. B. Iturraspe, proveniente de la localidad de Frontera, provincia de Santa Fe.

El hecho se registró pasadas las 8 de la mañana, cuando personal de guardia del nosocomio informó que mediante servicio de emergencias UCEMED, ingresó el Sr. E.F.C. de 20 años, domiciliado en la ciudad de Frontera, presentando una herida de arma de fuego en la zona de la cabeza.

El paciente fue asistido medicamente de inmediato quienes informaron que el estado de salud era gravísimo, tomando intervención personal de la Comisaría Sexta, de Frontera Santa Fe.

Horas más tarde, personal del hospital informó el fallecimiento del joven, pese a los esfuerzos médicos realizados.

Se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, continuándose con las actuaciones judiciales de rigor para el esclarecimiento del hecho.