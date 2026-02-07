Morteros: Se realizó la tercera fecha del Ciclo de Verano “Boero Arte Vivo”

En la «Casa Graciela Boero», donde en esta oportunidad el patio del espacio cultural se transformó en el escenario principal, generando un entorno cercano y distendido para el desarrollo del espectáculo.

El músico Ulises Delfino fue el protagonista de la jornada con su segmento “Canciones con Historia”, una propuesta de música en vivo que combina interpretaciones musicales con relatos, invitando al público a recorrer distintas emociones a través de las canciones.

La velada contó además con la participación de los artistas invitados Mingo Scordo y Gabi Santa Cruz, quienes aportaron su impronta y enriquecieron una noche marcada por la diversidad artística. El repertorio fue amplio y dinámico, recorriendo géneros desde melódico, rock y folclore, lo que permitió sostener una conexión constante con los presentes.

El clima fue cálido y participativo, al punto que entre el público se animaron a bailar una samba, sumando espontaneidad y celebración al encuentro.

La actividad fue organizada por la Municipalidad a través de la Dirección de Políticas Culturales, en el marco de las propuestas culturales de verano que buscan fortalecer la agenda local y promover espacios de encuentro a través del arte y la música.