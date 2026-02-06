Comienza segunda etapa de ventas de entradas para el Festival de la Buena Mesa

Se viene la segunda etapa de venta anticipada de entradas para el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, uno de los eventos más esperados de la región.

Días 21 y 22 de febrero

Predio de la Sociedad Rural de San Francisco

Desde el sábado 7 de febrero se actualizan los valores:

Entrada general: $40.000 + servicio

Abono por las dos noches: $60.000 + servicio

Menores y jubilados: $20.000 + servicio (50% de descuento sobre la general)

El director General de Gobierno, Rodrigo Franceschi explicó que plateas y tribunas mantienen sus precios y que la respuesta del público es enorme:

“Estamos a punto de vender las primeras 500 plateas, con un 90% del total casi vendido, y la tribuna viene teniendo una muy buena respuesta, lo que nos indica que el festival será un éxito”.

Accesibilidad garantizada

Personas con discapacidad + un acompañante no abonan entrada general, presentando certificado y D.NI. Habrá un espacio gratuito (capacidad limitada) en platea.

“La entrada se tramita dentro del predio… donde habrá dos carpas con personal municipal, allí se colocará una pulsera que identifica el acceso seguro”, detalló Franceschi.

Horarios de boletería

18, 19 y 20 de febrero en Tecnoteca (Bv. 9 de julio 1700) de 9 a 13 hs y 18 a 20 hs.

21 y 22 de febrero la boleteria se traslada a @rural_sanfco (Cervantes 3329) de 10 a 13 hs y de 17 hs hasta el final del evento.

Pertura del predio: 19 hs

Inicio de shows en escenario mayor: 20 hs