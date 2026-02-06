2026: El Gobierno de Córdoba construirá 16 nuevos Edificios Escolares

El Gobierno de la Provincia de Córdoba confirmó que en 2026 se construirán 16 nuevos edificios escolares, distribuidos entre la ciudad de Córdoba y diversas localidades del interior.

La iniciativa responde a la demanda relevada por el Ministerio de Educación y forma parte del programa provincial de ampliación de infraestructura educativa.

Las obras estarán a cargo de la Subsecretaría de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y abarcarán ocho escuelas de Nivel Medio con Formación Profesional, siete de Nivel Primario y un jardín de infantes.

Escuelas de Nivel Medio con Formación Profesional

Los nuevos establecimientos se ubicarán en:

• Villa General Belgrano (Calamuchita)

• Montecristo (Río Primero)

• Laboulaye (Roque Sáenz Peña)

• Villa La Bolsa (Santa María)

• Alta Gracia (Santa María)

• Río Ceballos (Colón)

• Barrio Müller (Capital)

• Cosquín (Punilla)

Estas escuelas responden a una tipología diseñada para articular los contenidos básicos de la secundaria orientada con saberes y prácticas vinculadas al mundo del trabajo.

Tendrán 1.515 metros cuadrados de superficie cubierta, capacidad para 300 estudiantes, y contarán con cinco aulas, SUM, TUM, laboratorio, sala de robótica, sala de profesores, hall y lockers.

Escuelas de Nivel Primario

Las siete nuevas instituciones primarias se ubicarán en:

• Anisacate (Santa María)

• Despeñaderos (Santa María)

• Villa del Prado (Santa María)

• Balnearia (San Justo)

• San Francisco (San Justo)

• Las Higueras (Río Cuarto)

• Salsipuedes (Colón)

Estos edificios dispondrán de aulas, laboratorio, biblioteca y un amplio pasillo central pensado como espacio de encuentro para la comunidad educativa. También contarán con SUM, cocina, depósitos y sector administrativo y docente.

Jardín de Infantes

El nuevo jardín de infantes estará ubicado en barrio San Rafael, en la ciudad de Córdoba.

La construcción de estas 16 escuelas se suma a las 25 instituciones educativas inauguradas en los últimos dos años, consolidando la política provincial de expansión y modernización de la infraestructura escolar.