Morteros: Reunión de planificación y trabajo en C.C.I y Sala Cuna

Este martes, las docentes de los C.C.I y la Sala Cuna se reunieron para una jornada de planificación y trabajo, con el objetivo de fortalecer el equipo y definir la identidad de cada CCI y la Sala Cuna.

La actividad comenzó con una dinámica clase a cargo de la Profe Romi Santillan, que permitió a las docentes conectarse y empezar el día con energía.

A continuación, se llevó a cabo un taller para definir la identidad del CCI y Sala Cuna, donde se creó un mural que refleja la esencia y el compromiso de cada equipo.

La jornada también incluyó momentos para compartir experiencias y planificar estrategias para el año en curso.

La Sec. De Políticas Educativas, Claudia Mainardi, destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el equipo y el compromiso con la educación y el cuidado de los niños.

Recordamos que el próximo lunes 9 inician las actividades con los niños/as y que se encuentran abiertas las inscripciones.