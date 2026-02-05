En Santiago Temple se desarrolló reunión para coordinar trabajos de las CLE

En la localidad de Santiago Temple, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba desarrolló la primera reunión educativa del año del Departamento Río Segundo, un encuentro estratégico que convocó a la totalidad de los gobiernos locales del departamento y se proyectó a toda la geografía provincial.

La jornada fue encabezada por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, junto al presidente de la Comunidad Regional e intendente de Santiago Temple, Marcos Ferace, y se enmarcó en la visión federal y territorial que promueve el gobernador Martín Llaryora.

De manera presencial participaron más de 30 intendentes y jefes comunales del Departamento Río Segundo, mientras que, a través de una transmisión en vivo, más de 300 representantes de municipios y comunas de distintos puntos de Córdoba se sumaron de forma simultánea.

Esta amplia convocatoria convirtió al encuentro en un hito de alcance provincial y dio inicio formal al año de trabajo de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE).

Durante la reunión, el ministro Ferreyra presentó los principales lineamientos del Plan de Desarrollo Educativo Provincial y del programa TransFORMAR@Cba, poniendo el acento en el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales en Lengua y Matemática como base para garantizar trayectorias escolares sólidas y equitativas.

En ese marco, remarcó la importancia de asegurar que cada estudiante adquiera las competencias básicas necesarias para afrontar los desafíos educativos, sociales y productivos del presente y del futuro.

Otro de los ejes centrales fue la promoción socioeducativa, entendida como un trabajo articulado entre municipios, comunas y escuelas para acompañar las trayectorias educativas.

El ministro convocó a fortalecer los gabinetes interdisciplinarios y las acciones de acompañamiento territorial que permitan detectar situaciones de vulnerabilidad, sostener la permanencia en el sistema educativo y generar las condiciones sociales, emocionales y comunitarias necesarias para el aprendizaje.

“Para sostener mejores niveles de aprendizaje y vincular la educación con las necesidades regionales, el compromiso territorial ha sido clave. Gracias al trabajo conjunto, hoy contamos con 402 Coordinaciones Locales de Educación que ponen a la educación en el primer lugar de la agenda pública”, afirmó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Por su parte, el intendente de Santiago Temple y presidente de la Comunidad Regional, Marcos Ferace, destacó el valor de estos espacios de planificación conjunta.

“Estos encuentros nos permiten pensar la educación desde nuestra realidad local. Al enfocarnos en los aprendizajes fundamentales y en la promoción socioeducativa, estamos construyendo respuestas colectivas que ponen a las y los estudiantes en el centro del desarrollo de nuestras comunidades”, expresó.

La jornada incluyó además una modalidad innovadora, con la transmisión en vivo de la primera parte del encuentro a través de YouTube, lo que permitió ampliar la participación institucional y el acceso a los lineamientos técnicos y políticos definidos para el territorio.

Participaron también del encuentro el secretario de Educación, Luis Franchi; la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano; el legislador departamental, Lucas Valiente; el secretario de Ambiente, Federico García; y el asesor gubernamental, Francisco Fortuna, junto a autoridades locales y equipos técnicos de toda la provincia.