Gobierno Municipal de Morteros acompaña obras de puesta en valor de Iglesia San Bartolomé

Bajo el lema: «Acompañamos la reapertura de la Iglesia San Bartolomé, luego de la puesta en valor y pintura total del edificio», el Gobierno Municipal de Morteros expresó su gratitud por la tarea realizada, que concluyó el pasado sábado con la presentación de la obra.

Comunicado por redes sociales

«Recuperar el patrimonio arquitectónico y acompañar a nuestras instituciones en el sostenimiento de su misión social es parte de nuestro compromiso»

Felicitamos al Padre Gabriel Camusso y toda la comunidad de la parroquia por su trabajo basado en la fe y la empatía, valores que fortalecen los lazos y la comunidad.