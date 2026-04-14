El Ciclo Boero Arte Vivo trae el Teatro a Morteros

Llega “Sexo Sentido”, una propuesta que invita a reflexionar sobre los mandatos sociales y las historias que atraviesan a las mujeres.

Taller de teatro de la Comuna de Villa Trinidad

«SEXO SENTIDO»

Refleja una sociedad cuyos mandatos marcaron los destinos de estas tres mujeres, CARMEN, ZINILDA y SOLEDAD que al estar cerca de los cincuenta años, intentan cambiar el rumbo de sus vidas buscando una noche diferente.

Mirtha Respeto

Alicia Pagnuco

Lilia Quetglas

Dirige: Exequiel Córdoba

Una noche para encontrarnos con el arte y la cultura de la región

Casa Graciela Boero

Domingo 19 de abril a las 19hs

Derecho de espectador $5.000

Adquirí tus entradas a través del grupo de Teatro Independiente

Tel 3562 446166 o en el Centro Cultural – Tel 405508 o al 3562410275.