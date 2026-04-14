El Ciclo Boero Arte Vivo trae el Teatro a Morteros

Llega “Sexo Sentido”, una propuesta que invita a reflexionar sobre los mandatos sociales y las historias que atraviesan a las mujeres.
Taller de teatro de la Comuna de Villa Trinidad
«SEXO SENTIDO»
Refleja una sociedad cuyos mandatos marcaron los destinos de estas tres mujeres, CARMEN, ZINILDA y SOLEDAD que al estar cerca de los cincuenta años, intentan cambiar el rumbo de sus vidas buscando una noche diferente.
Mirtha Respeto
Alicia Pagnuco
Lilia Quetglas
Dirige: Exequiel Córdoba
Una noche para encontrarnos con el arte y la cultura de la región
Casa Graciela Boero
Domingo 19 de abril a las 19hs
Derecho de espectador $5.000
Adquirí tus entradas a través del grupo de Teatro Independiente
Tel 3562 446166 o en el Centro Cultural – Tel 405508 o al 3562410275.