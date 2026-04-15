Espacio INCAA: Presenta «300 cartas», una cita imperdible

A través de su Espacio INCAA, el Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) presenta “300 cartas”, la más reciente película del director argentino Lucas Santa Ana. Las funciones serán el jueves 16 y viernes 17 de abril a las 19 horas y contarán con la presencia del realizador, quien visitará la ciudad para acompañar la proyección y participar de un intercambio con el público.

El filme propone un recorrido por la historia de Jero y Tom, una pareja que aparenta estabilidad y armonía, pero que se ve atravesada por una ruptura inesperada. A partir de una caja con 300 cartas, el protagonista reconstruye el vínculo y se enfrenta a nuevas lecturas sobre el amor, la identidad y las formas contemporáneas de relacionarse.

Con una mirada que articula elementos del drama y la comedia, la película aborda temáticas como el duelo, los vínculos afectivos y las tensiones presentes en las relaciones actuales, incorporando una perspectiva que invita a la reflexión.

En relación con el origen del proyecto, Lucas Santa Ana señala: “Surgió de una experiencia personal y de la necesidad de reírme un poco, de hacer una comedia romántica —o como me gusta decirle, una ‘comedia anti-romántica’—, pero también de problematizar los prejuicios y las jerarquías que existen dentro del propio colectivo LGBT” .

Sobre el interés de abordar las relaciones actuales, el director agrega: “Me interesaba explorar la desconexión y las máscaras con las que operamos hoy. Vivimos escudados en una ‘falsa perfección’, mostrando una imagen editada que esconde inseguridades. Muchas veces no miramos realmente a la persona que tenemos enfrente, sino que nos enamoramos de una proyección de nuestros deseos”.

Asimismo, destaca el desafío de encontrar el tono adecuado: “El reto era tomar el dolor real de una ruptura y permitirnos reírnos de él sin banalizar los sentimientos ni quitarle profundidad a los personajes. A nivel de producción, al tener un presupuesto acotado, el desafío fue ponernos reglas de escritura muy claras (pocas locaciones, pocos personajes), lo cual terminó siendo algo muy positivo porque hizo que la imaginación volara con mucha más libertad”.

La presentación en Córdoba adquiere además un valor particular dentro del circuito de exhibición nacional. En ese sentido, Lucas Santa Ana subraya: “Es fundamental que las películas viajen y lleguen a todo el país para que todo el mundo tenga la oportunidad de verlas”.

“Los Espacios INCAA son trincheras culturales imprescindibles para el cine independiente y permiten democratizar el acceso. En un contexto donde distribuir una película nacional es titánico, poder llegar a Córdoba y a otras provincias a través de esta red nos da la oportunidad de que la historia conecte genuinamente con la gente”, cerró.

La actividad forma parte de la programación del Espacio INCAA, una iniciativa orientada a promover el acceso al cine nacional y a fortalecer la circulación de producciones audiovisuales argentinas en todo el país.

Sobre el director

Lucas Santa Ana es guionista, director y productor egresado de la ENERC-INCAA. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra Yo, adolescente (2020), que obtuvo proyección internacional. En 2016 estrena su ópera prima de ficción Como una novia sin sexo y el documental El Puto Inolvidable.

En 2021 estrena el documental Ilse Fuskova, sobre la reconocida lesbiana feminista argentina. En 2024 surge Luces Azules, tercera película de ficción. Desde 2017 se dedica a la producción ejecutiva, realizando El Cazador y Los Agitadores, de Marco Berger; El sonido de los tulipanes y Literal, de Alberto Masliah; y Lobos, de Rodolfo Durán, entre otras.

Su obra se caracteriza por el abordaje de temáticas vinculadas a la diversidad y las relaciones humanas en el contexto contemporáneo.

Además, se dedica a la docencia y consultoría de guion especialista en temáticas LGTB. Fue tutor del Queer Film Lab del Out Fest Perú en 2024, y selector de proyectos documentales en el INCAA en varias oportunidades.