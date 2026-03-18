El domingo se realiza nueva edición de L’Étape Argentina by Tour de France

El próximo domingo se disputará en Córdoba una nueva edición de L’Étape Argentina by Tour de France, la prestigiosa competencia internacional de ciclismo inspirada en el legendario Tour de France.

La presentación oficial se realizó este mediodía en el Centro Cívico del Bicentenario y contó con la participación de autoridades provinciales, organizadores del evento y referentes del ciclismo nacional, quienes brindaron detalles de la carrera que se desarrollará el próximo fin de semana con largada y llegada en el Centro de Convenciones Córdoba.

Con más de 2.500 ciclistas inscriptos y visitantes de distintos puntos del país y del exterior, L’Étape posiciona a la provincia dentro del calendario internacional del ciclismo.

El desafío convocó a deportistas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, Argelia, Ecuador, España, Lituania, México, Paraguay, Rusia, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

Por Argentina, se anotaron ciclistas de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

La concreción de esta prestigiosa competencia fortalece el turismo deportivo, genera movimiento económico en la región y consolida a la provincia como escenario ideal para competencias que combinan deporte, naturaleza y experiencia internacional.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, sostuvo que gobernar implica “generar trabajo”, y explicó que esto se traduce en crear las condiciones necesarias para que el sector privado invierta y elija a Córdoba como destino para eventos de escala internacional.

“Este tipo de acontecimientos se logran porque el Gobierno provincial, los municipios y el sector privado articulan esfuerzos, destinando recursos, capacidad y personal para hacerlo posible”, señaló.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, valoró la relevancia internacional y la enorme popularidad del evento. “El Tour de France es una de las cinco marcas más importantes del mundo”, subrayó.

Calleri agradeció a los organizadores por elegir a Córdoba como sede de la prueba que se televisará en más de 100 países.

Y reconoció la colaboración de“los intendentes y presidentes comunales de los once municipios involucrados, quienes se pusieron a disposición y entendieron la importancia de que este evento pase por sus localidades”.

Por su parte, Fernando Soldadini, director de L’Étape Argentina by Tour de France, ponderó “el enorme apoyo brindado por la Provincia para la realización del evento”. Y agregó que eligieron a Córdoba “porque conocían la provincia y su idiosincrasia tras años de realizar el París-Dakar aquí”.

En el mismo sentido, el ministro de Gobierno Manuel Calvo señaló que esta cita internacional se inscribe en una política de Estado que busca fomentar encuentros deportivos multitudinarios que promueven el turismo y el empleo local, mediante la articulación público-privada.

“Hace poco más de dos años, el gobernador Llaryora nos marcó como propósito principal que Córdoba sea sede de grandes eventos. Trabajamos para que estas citas internacionales lleguen a nuestra provincia y para generar las condiciones adecuadas que permitan recibirlas. Hoy Córdoba es tierra de grandes eventos”, dijo.

Su par de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó que la convocatoria deportiva “tiene una importancia trascendental”, ya que no solo ubica a Córdoba “a la cabeza y a la vanguardia” en la organización de este tipo de competencias.

En el acto de presentación también estuvo presente el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Pieckenstainer.

Recorridos y características de la carrera

La competencia contará con dos recorridos, pensados para distintos niveles de exigencia y que permitirán a los participantes atravesar algunos de los paisajes más característicos de las sierras cordobesas.

Circuito corto – 64 km

La prueba partirá desde el Centro de Convenciones Córdoba a las 8:30 horas y continuará por Ejército Argentino, La Calera, el Camino de las 100 Curvas, el Paredón, el Puente De la Sota y la Autopista Córdoba–Carlos Paz, para regresar nuevamente al punto de partida.

El tiempo estimado de competencia para este recorrido oscila entre 1 hora 45 minutos y 2 horas 30 minutos, dependiendo del ritmo de cada participante.

Circuito largo – 134 km

El recorrido más exigente largará a las 7:00 horas desde el mismo punto y se extenderá por Aeropuerto, Ruta E53, Río Ceballos, el Camino del Cuadrado, Valle Hermoso, Cosquín, la Autovía, Plaza Federal y el Puente De la Sota, antes de regresar al Centro de Convenciones.

Debido a la dificultad de los tramos de montaña, el tiempo estimado para completar este circuito se ubica entre 3 horas y media y 4 horas y media.

Mediante los canales oficiales se informará el detalle de los cortes de tránsito y las recomendaciones de circulación previstas para el domingo, por lo que se solicita a vecinos y conductores planificar sus traslados y mantenerse atentos a la información oficial que se difundirá a través de los canales institucionales.

Operativo de seguridad

Durante la presentación, se dieron detalles del operativo de seguridad para L’Étape Argentina, que involucra el trabajo coordinado de cuatro departamentales, además de Capital.

La competencia, que contempla dos recorridos, implementará un esquema de circulación a ruta cerrada.

Para ello, se dispondrá de más de 600 efectivos distribuidos a lo largo de ambos circuitos, con la tarea específica de evitar la presencia de vehículos u obstrucciones, permitiendo que los ciclistas transiten de manera segura y sin interferencias a lo largo de todo el trayecto.

El dispositivo incluirá cortes totales en calles, pasajes y accesos a las rutas durante el paso de la carrera. Estos cortes serán temporales y estarán cronometrados: en algunos tramos se extenderán entre una hora y una hora y media, liberándose progresivamente una vez que haya pasado la mayor parte del pelotón, con el fin de minimizar el impacto en la circulación habitual de vecinos y trabajadores de las localidades involucradas.

El operativo contará además con la colaboración de municipios, patrulla rural, bomberos y servicios de emergencia. Se dispondrán ambulancias, corredores sanitarios y dos bases aéreas —ubicadas en la zona del Camino del Cuadrado y en el sector del Puente De la Sota— para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Asimismo, se recomienda al público asistir con anticipación a los puntos de observación, ya que algunos sectores permanecerán cerrados con antelación para asegurar el normal desarrollo de la competencia.

El L’Étape Village: el corazón del evento

La experiencia comenzará con el L’Étape Village, que se desarrollará desde el día viernes en el Centro de Convenciones Córdoba.

Este espacio funcionará como Expo del evento, punto de retiro de kits, y también como un lugar de encuentro abierto al público donde el ciclismo se cruza con el entretenimiento y la cultura deportiva.

El Village contará con más de 25 stands de marcas, patio gastronómico, activaciones y espacios recreativos, en una experiencia pensada tanto para los corredores como para sus familias y el público en general. La propuesta será abierta, libre y gratuita.