Finde con actividad intensa en el Basquet Formativo de Centro Social

Por la segunda fecha de la Liga Provincial, los chicos de U15 y U17 recibieron el domingo a Bell de Bell Ville, con dos atractivos partidos:

– U15: victoria de Centro 62-57 (Mario Cuello 20,Salvador Balbo 18, Juan Cruz Michelini 10).

– U17: victoria de Bell 55-54 (Tiago Cerutti Cárcano 17, Agustín Enrico 13).

En la próxima, Centro vuelve a ser local recibiendo a Pilar Sport.

Por otra parte, al igual que primera, los chicos recibieron a Devoto por la segunda del Asociativo. Fueron todas victorias de Centro:

– U13: 62-22 (Iker Utrera 20, Genaro Maranzana 18).

– U15: 75-45 (Mario Cuello 28, Salvador Balbo 16).

– U21: 71-58 (Tiago Cerutti Cárcano 13, Federico Amarante y Gerónimo Pagani 10).

En la próxima, Centro visita en todas las categorías a El Ceibo de San Francisco: este miércoles en primera y el sábado en formativas.