Resúmen de actividades deportivas de Club Barrio Bertossi durante el fin de semana

Con las actividades a pleno, las bochas, el atletismo y el newcom, marcaron el movimiento en diferentes ámbitos del Club Deportivo Barrio Bertossi.

BOCHAS:

El pasado domingo 15 de marzo un jugador de primera categoría Luis Acosta dos parejas de segunda categoría conformadas por Gabriel Dalmasso y Daniel Giordano, Oldemar Gutiérrez y Carlos Aguirre y tres parejas de tercera categoría conformadas por Elías Muñoz y Benjamín Vanetti, Rubén Córdoba y Pablo Dardatti, Gael Sálica y Gregorio Sálica participaron del campeonato organizado por el Club Belgrano de la ciudad de Súnchales.

ATLETISMO:

El domingo 15 de marzo siete atletas del grupo A.B. del club viajaron a la ciudad de Carlos Paz a participar de la media maratón multitudinario “Carlos Paz 2026”, en las distancias 5k ,10k y 21k los resultados obtenidos fueron:

Distancia 5k:

María Laura Espinosa, Nora Bustos, Brisa Dalmaso, Verónica Tosolini y Antonela Bertonazco finisher.

Distancia 10k:

Antonela Vercelli y María Eugenia Naretto finisher.

NEWCOM:

El pasado sábado 14 y domingo 15 de marzo “Los Miralejos” del club participaron con un equipo femenino y un equipo masculino del torneo organizado por Ave Fénix del Club Centro Social de nuestra localidad.