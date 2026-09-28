El Economista Osvaldo Giordano se incorpora al Directorio de Bancor

El gobernador Martín Llaryora recibió a Osvaldo Giordano y al presidente de Bancor, Raúl Paolasso, con motivo de la incorporación del economista al directorio del Banco de Córdoba.

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, Giordano fue ministro de Finanzas de la Provincia entre 2015 y 2023 y director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entre 2023 y 2024. Actualmente preside el IERAL de la Fundación Mediterránea.

Giordano aporta al equipo de conducción experiencia en gestión pública, finanzas provinciales y análisis económico.

Su incorporación se produce en una etapa de transformación integral de Bancor, orientada a modernizar su gestión, profundizar la innovación tecnológica y consolidar su función como banco público al servicio de los cordobeses y del desarrollo productivo de la provincia.

Con su llegada, Bancor suma al directorio un perfil que complementa las experiencias y capacidades del equipo de conducción. El objetivo es profundizar y acelerar el proceso hacia una entidad más eficiente, moderna y cercana, con un rol activo en el desarrollo económico de Córdoba.