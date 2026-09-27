IPJ Córdoba presentó nuevo Observatorio de Datos



Con el objetivo de facilitar el acceso a la información pública, la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) del Gobierno de Córdoba presentó su nuevo Observatorio de Datos, una herramienta que ofrece una mirada integral sobre el ecosistema institucional y empresarial de la provincia.

El Observatorio, que se encuentra en la Página Web de la repartición ipj.cba.gov.ar/observatorio-de-datos/, permite conocer, entre otros aspectos, cuántas empresas, asociaciones civiles y fundaciones se encuentran constituidas en la provincia, qué actividades son las más elegidas por las entidades y cómo se distribuyen geográficamente.

Uno de los principales recursos del Observatorio es un mapa geográfico que permite visualizar la distribución de las entidades en el territorio provincial y conocer en qué localidades se concentra la mayor cantidad.

La nueva sección incorpora información sobre cuáles son los sectores y actividades que tienen mayor presencia dentro del universo registrado ante la IPJ, y estadísticas sobre la composición de las entidades, a partir de variables demográficas generales, como rangos etarios y distribución por sexo.

Esta última dimensión permite complementar la información institucional y conocer, de manera global y sin identificar a personas, las características de quienes participan en la creación y conformación de empresas y organizaciones en Córdoba.

La puesta en marcha de este Observatorio se enmarca en el proceso de modernización y transformación digital del Gobierno de Córdoba, promoviendo el uso de datos para fortalecer la transparencia y garantizar el acceso a la información pública.